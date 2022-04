A Honda Civic 1992-es modellje alapfelszereltségben közel sem gyors. Egy 2017-es Subaru BRZ gyorsabb, de még mindig valami olyasmiről beszélünk, ami a legtöbb modern SUV ellen veszítene egy gyorsulási versenyen. Szerencsénkre a videóban szereplő Civic és BRZ nem a gyári állapotában van. Egyáltalán nem.

Várnátok bármi mást a Hoonigan This Vs That sorozatától? A legújabb videóban a fent említett autók egy két győzelemig tartó versenyben mérkőznek meg egymással, és kiderül, hogy a tunerek ma is nagyon szeretik a japán autókat. Ez a Civic pár éve a SEMA-n már megmutatta magát. Valójában egy elegáns show-autó, amely azonban jelentőset harap, köszönhetően a motorháztető alatt, a sárvédők között található, erősen módosított B18-as négyhengeresnek, amely 2,1 literes lökettérfogatú. Természetesen van hozzá egy nagy turbó is, ami 600 lóerőre tolja a teljesítményt, ez egy GSR kézi váltón keresztül jut el az első kerekekhez.

Ami a konkurenciát illeti, a Subaru-puristáknak talán érdemes a végére ugrani, mert a motorháztető alatt nem találunk 2,0 literes négyes boxert. Életében több LS V8-ast is kapott, a legutóbbi egy LS7-alapú motor volt, amelyet versenybenzin égetésére terveztek. Az erő egy kézi váltón keresztül kerül a hátsó versenyslickekre, de fogalmunk sincs, mennyi lóerőt ad le, mivel ez nem derül ki a videóból. Tekintettel arra, hogy a V8-as bőséges erejét egy hatalmas palack nitrogén-oxid egészíti ki, egyszerűen csak azt mondjuk, hogy a versenyhez megfelelő teljesítményt nyújt.

Igaz, a "megfelelő" szó itt talán még alá is becsli a végeredményt. Az első fej-fej melletti versenyen a V8-as BRZ teljesen megsemmisíti a Civicet. A pilótája egy kicsit elhamarkodottan lép a gázra, de ez csak egy aprócska cselekménypont a Honda pilótájának a fordulatszám-korlátozó bőkezű használatához képest. Úgy hangzik, mintha szegény autó az egész futam alatt nem találna tapadást, ami a BRZ buszhosszban mért győzelméhez vezet. Szórakoztató, az biztos, de nem neveznénk izgalmasnak.

Az igazat megvallva, úgy tűnik, a BRZ-nek is vannak tapadási problémái. Bármi is történik a motorházteteje alatt, gyanítjuk, hogy a teljesítmény egy kicsivel több, mint a Honda 600 lóereje. Így az állórajtot a repülőrajtos versenyzés javára dobják ki, és ez egy kicsit kiegyenlíti a mezőnyt. A végeredményt nem köpjük el, de függetlenül a győztestől, mindkét versenyzőnek őrült tisztelet, amiért igazán felkavaró gépeket építettek.

