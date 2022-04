A Hyundai Ioniq 6 prototípusának tesztjeit már hónapok óta követjük, és már a kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy a sorozatgyártású villanyautó jelentősen eltér majd a látványos Prophecy koncepciótól: hosszabb túlnyúlásokat kap (különösen hátul), hangsúlyosabb csomagteret, hagyományos hátsó ajtókat a forgalommal szemben nyílók helyett és általában véve is inkább egy hagyományos szedán lesz.

15 Fotó

A legújabb kémfotók azonban azt mutatják, hogy a gyártó továbbra is igyekszik fenntartani a vizuális kapcsolatot a Prophecy és az Ioniq 6 között. Ezeken még mindig szűk álcát visel az autó, de a fara némileg áttervezettnek tűnik, és át lehet látni a hátsó lámpák hálós álcáján, kialakításuk a tavalyelőtti show car világítótesteit idézi. A jellegzetes "pixel" optika már a koreai márka teljesen elektromos modelljeinek egyik megkülönböztető jegyévé vált.

A crossover Ioniq 5-höz hasonlóan a szedán Ioniq 6 is az E-GMP architektúrára épül, és valószínűleg hasonló erőműveket kap, egy vagy két villanymotorral és hasonló kapacitású akkumulátorcsomaggal. Jelenleg a csúcs az összkerékhajtású Ioniq 5 325 lóerővel és 605 Nm-rel, kevesebb mint öt másodperc alatt ér 100 km/h-ra, de dolgoznak már egy erősebb változaton, amely várhatóan a sportos almárka N alatt kerül kiadásra. A Kia EV6 GT-ből származó 589 lóerős erőforrás hajtja majd. Elméletileg ugyanez megjelenhet az Ioniq 6-ban is.

A szedán világpremierjére idén kerül sor - ezt már többször hivatalosan is megerősítették. 2024-ben a családhoz egy nagyméretű terepjáró, az Ioniq 7 is csatlakozik, amely a tavalyi Hyundai Seven koncepción alapul.

