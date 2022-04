A videón szerepelnek egészen súlyos balesetek is, amelyekben az elektronika csak minimalizálni tudta az ütközés következményeit, de megakadályozni már nem volt képes, valamint olyan helyzetek is, amelyekben a rendszer megmentette az autót és annak sofőrjét is.

Az Autopilot rendszer a neve ellenére mindössze egy aktív sebességtartó automatika sávtartó funkcióval, ami azt jelenti, hogy hivatalosan mindig a kormányon kell tartani a kezünket és figyelni az utat.

Ugyanez vonatkozik a fejlett változatra is (Enhanced Autopilot), amely esetében már az automatikus sávváltás és autópályáról való kilépés is elérhető, illetve a Full Self Driving csomaggal ellátott modellekre is, amelyeknél a közlekedésilámpa-felismerés és a városban történő autonóm vezetés is elérhető a tulajdonosok számára.

A Tesla nemrég egy lenyűgöző videót mutatott be új németországi gigagyárában, a videón pedig többek között az is jól látható, ahogyan az Autopilot például egy hátulról történő ütközés után képes arra, hogy a sávban tartsa az autót, és megakadályozza, hogy az a szemközti sávba csapódjon.

Az sem lehetetlen a rendszer számára, hogy egy másik autó hirtelen sávváltására reagáljon, de olyan is előfordult már, hogy egy Tesla-tulajdonosnak egy kidőlt fa kikerülésében is segített.

Mindezek ellenére a rendszer felelőtlen használatát maga a gyártó sem ajánlja, vagyis bármennyire is fejlett technológiáról van szó, az emberi éberség továbbra is létfontosságú.

Egy férfi élete legrémisztőbb élményét élhette át Kaliforniában, amikor Teslája az autópályán, 130 km/h feletti tempónál lefagyott. Itt írtunk a részletekről.