Az oroszországi autóalkatrész- és autófelszerelés-ellátással kapcsolatos problémák március elején kezdődtek, miután a legtöbb külföldi vállalat az Ukrajnával vívott háború miatt beszüntette tevékenységét az országban.

Mindez az orosz autók gyártását is érintette, mivel az alkatrészek nagy részét külföldről szállítják. A korlátozások arra kényszerítették az orosz hatóságokat, hogy megszüntessenek minden környezetvédelmi korlátozást az új autók gyártására vonatkozóan az országban, így a helyi cégek még az Euro-0 környezetvédelmi szabványnak megfelelő járműveket is gyárthatnak, ami természetesen negatívan hat a nagyvárosok amúgy is rossz levegőminőségére.

Úgy tudni, az idei év végéig készülhetnek csökkentett környezetvédelmi besorolású autók, azzal a céllal, hogy segítsék az ország autóiparát, amely továbbra is hatalmas veszteségeket kénytelen elszenvedni az Ukrajna elleni támadás okán kivetett szankciók miatt.

A legnagyobb oroszországi biztosítótársaságok kezdik beépíteni a Casco-szerződésekbe azt az új záradékot is, amely a sérült autóalkatrészek újakra való cseréje helyett a használt elem javítását írja elő.

Szakértők szerint eddig az érintett márkák márkakereskedői még képesek voltak új alkatrésszel pótolni a hibásakat, ám ez gazdaságilag veszteséges volt. Épp ezért a tulajdonosoknak most felajánlják, hogy a javított alkatrészeket visszaépítik autóikba, azonban lehetőségük lesz arra is, hogy elálljanak ettől és pénzbeli kártérítést követeljenek, vagy megvárják az új elemek leszállítását.

