A duPont Registry aukcióshz egy „egy igen szerencsés ügyfélről” számolt be, akinek a kérésére Kuroki Superstone Bleach farmeranyaggal borították az SF90 Stradale üléseit, amely leginkább a 70-es éves amerikai autóiparát jellemzi, amely előszeretettel dolgozott Alcantara-bőrbelsővel.

A farmer anyagot a fej- és háttámlán piros csík díszeleg a Ferrari-logo mellett. Az ülés szerkezete szénszálas anyagból készült, ami többféle kék színben is elérhető. A műszerfal is kék bőrből és farmerból áll, tökéletes összhangban az autó belsejének többi részével.

Azonban nem csak az ülések, de a tető is különlegessé teszi azt a példányt, ugyanis az szintén kék (annak is a Scotland Blue árnyalata), azon virít a piros versenycsík. Emellett a karosszéria többi pontján is megjelenik az Assetto Fiorano-csomag, de az összkép így is nagyon stílusos lett.

A Ferrari hibrid sportautója 2019-ben mutatkozott be, 986 lóerős összteljesítményét a 4,8 literes, ikerturbós V8-as erőforrás mellett három elektromos motor is támogatja. 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a csúcssebessége akár a 340 kilométer/órát is elérheti.

