A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., valamint a Hungaroring Sport Zrt. csütörtöki közös közleménye szerint a nézőtérre ingyenesen mehetnek majd be a szurkolók, ugyanakkor korlátozott számban elérhetők lesznek úgynevezett paddock-belépők, amelyeknek egy napra szóló változata 3000, a teljes hétvégére érvényes verziója pedig 5000 forint lesz.

A WTCR-ben a sorozat 2019-es győztese, Michelisz Norbert mellett Tassi Attila képviseli majd a magyar színeket, míg a kamionosok mezőnyében a háromszoros Európa-bajnok, címvédő Kiss Norbert áll rajthoz a Révész Racing csapatában. Michelisz ráadásul az egyik betétfutamban, az elektromos túraautós versenysorozat magyarországi fordulóján is érdekelt lesz, negyedik szériaként pedig az elektromos formulaautós bajnokság futamát tekinthetik meg a nézők.

"Nagyon örülünk, hogy részt vehetünk a Super Racing Festival szervezésében és előkészítésében, amelyben a Hungaroring kiváló partnernek bizonyult" - idézte a közlemény Weingartner Balázst, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatóját. Hozzátette, számukra nagyon fontos, hogy a rendezvény komplex, és a hagyományos versenysorozatok viadalai mellett két elektromos meghajtású széria futamaira is sor kerül.

"Ez összhangban van a HUMDA működéséi irányaival, és egyértelműen a jövőbe mutat. Kiegészítő rendezvényként mobilitási konferencia, elektromos járművek kiállítása és a gyermekek közlekedésbiztonságának növelését elősegítő roadshow színesíti a hétvége programját" - mondta.

"Számunkra mindig is nagyon fontos volt, hogy magyar pilótákkal teletűzdelt nemzetközi sorozatokat hozzunk el a pályánkra, és most ez egy nagy, ingyenes rendezvény keretében valósul meg, aminek nagyon örülünk, hiszen a magyar szurkolók, és egyáltalán az autósportért rajongók számára ez igazi csemege lesz. Bízom benne, hogy méltó felvezetése lesz ez a versenyhétvége az idei teltházas Formula 1-es Magyar Nagydíjnak" - nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

"Mindenkit arra buzdítok, hogy ha volt már itt, akkor jöjjön megint, ha pedig nem, akkor próbálja ki. Mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik a versenyautók iránt, megtalálja majd itt a szórakozását" - mondta Michelisz Norbert. Kiemelte, számára sűrű lesz a hétvége, mivel két sorozatban is indul, de reméli, hogy lesz ideje a szurkolókkal is találkozni.

Kiss Norbert azt emelte ki, hogy nagy öröm számára az újabb közös magyarországi versenyhétvége: "A tavalyi hazai verseny jól sikerült, maximálisan kiaknáztuk a hazai pálya előnyét, és szeretnénk ezt megtenni az idén is. Április elején már teszteltünk a Hungaroringen, és megyünk a jövő héten is - mi nem járunk külföldre, a hazai pálya tökéletes a felkészülésre" - jelentette ki a háromszoros Európa-bajnok. Hangsúlyozta, ahogyan eddig, úgy az idén is győzelmekre és címvédésre készül.

MTI

Fotók: HUMDA

