Ez a videó, amely egy módosított Nissan Z-t mutat be egy pályán, autóipari rejtélynek minősül. A feltöltő szerint ez a közelgő kupé Nismo változata, de vannak olyan furcsaságok rajta, amelyek miatt azért elgondolkodunk a dolgon.

A mindössze három másodperces videón a titokzatos Z egy Honda S2000-es mellett halad el. A szériaváltozathoz képest úgy tűnik, hogy ennek szélesebbek az első sárvédői, és a sötét szín arra utal, hogy a panelek szénszálasak lehetnek. Az oldalküszöbök is nagyobbnak tűnnek. A klip szemcsés, de úgy tűnik, mintha spoiler lenne a tetőn, és ez is fekete, ami arra utal, hogy ez is szénszálas lehet. Ráadásul a hátsó részen pluszban van egy feltűnő szárny.

Úgy tűnik, hogy ez a Z alacsonyabban is ül, mint a szériaautó, emellett a kipufogón is lehet némi módosítás, mert van egy fényes félkör, ami csak a jobb oldalon láthszó. Az utcai Z-nek kettős kipufogónyílása van - egy-egy mindkét oldalon.

Rengeteg apró tényező vet fel azonban kérdéseket ezzel a videóval kapcsolatban. A legfőbb akadályt a klip rövidsége jelenti. A kamerás autó és a Z egyértelműen egy pályán van. Furcsa lenne, ha egyikük vagy mindkettőjük csak egy kört futna, így több esélyt kellene adni arra, hogy a Nissant ezen a három másodpercen túl is láthassuk.

Emellett nagyon szokatlannak tűnik, hogy a Nissan egy korábban be nem jelentett modellt teszteljen egy nyilvánosnak tűnő pályanapon. Úgy tűnik, hogy ezen a Z-n még álcázás sincs.

Az új Z csak június végén kerül forgalomba Japánban. Ez azt jelenti, hogy ki kell zárnunk, hogy egy vásárló vásárolt egyet, és elvégezte ezeket a módosításokat. Mindezt figyelembe véve, a feltöltő állítását, miszerint ez az új Nismo Z, nem kell sokra tartanunk. Bár az így sem egyértelmű, hogy mit is látunk itt.

