Először 2020-ban hallottunk a Hennessey vad ötletéről, miszerint egy extra tengellyel bővítenék az amúgy is őrült Ram TRX-et. Ekkor a tuner a Mammoth 1000 TRX 6x6-ot vetítette előre - egy hatkerekű, 1000 lóerős monstrumot. Nem ez a cég első hatkerekű gépe, így a bejelentés nem volt meglepetés. Ma bejelentették, hogy a TRX 6x6 végre legördül a gyártósorról.

Az árától természetesen könnybe lábad az ember szeme, bár valószínűleg jelenleg nincs ehhez fogható autó az utakon. A teherautó hatalmas, 223,52 centiméter széles és közel 2,1 méter magas. Ezek a számok azonban elhalványulnak a hosszához képest, amely 719 cm.

A hatalmas fenevadat ugyanaz a motor hajtja, mint a Ram TRX-et - egy kompresszoros 6,2 literes V8-as. A Hennessey azonban számos fejlesztéssel, köztük egy új, 2,65 literes kompresszorral egészítette ki, hogy a teljesítményt 1 012 lóerőre és 1313 newtonméter nyomatékra tornázza fel. A TRX széria motorja sem gyenge, egyenesen a gyárból 702 lóerőt és 880 Nm nyomatékot pumpál ki, de ez ritkán elég a Hennessey számára.

A tuner új kompresszor-csigákat, továbbfejlesztett gyújtógyertyákat, nagy áramlású üzemanyag-befecskendezőket, forgattyúház-szellőztető rendszert, szoftverkalibrációs frissítéseket és egyebeket adott hozzá az erőforráshoz. A Hennessey a harmadik tengelyre is rakott egy zárható differenciálművet, amihez meg kellett hosszabbítani a tengelytávot és a platót is. A teherautó új első és hátsó lökhárítókat, extra LED-es világítást és 20 colos, 10 küllős Hennessey keréktárcsákat is kapott, amelyekre 37 colos terepgumikat tekertek.

Van első szintezőkészlet, továbbfejlesztett elektronikusan kihajtható lépcsők, hímzett fejtámlák, Hennessey és Mammoth logók, valamint két év garancia. A teherautó a legnagyobb, amit a Hennessey valaha épített, és mivel mindössze 12 darabot terveznek gyártani belőle, ritka jármű lesz. Drága is lesz, hiszen egy darab ára meghaladja a 449 550 dollárt, azaz a 150 millió forintot.

