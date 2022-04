Mit gondolsz, hány Civic-Jetta versenyre került sor az évek során? Az elsőkerék-hajtásúak világában ezek a régi riválisok 40 éve csatáznak egymással, és 2022-ben ez a rivalizálás él és virul. A jelenlegi generációs Civic Si csak szedán formában kapható, akárcsak a Volkswagen Jetta GLI. Mindkettő négyhengeres turbómotorral rendelkezik. Mindkettő csak az első kerekeket forgatja. Mindkettőt teljesítménymodellként hirdetik.

Hasonló a teljesítményük? Egy gyors pillantás a statisztikákra azt sugallja, hogy a Jetta előnyben van. Felturbózott 2,0 literes motorja 228 lóerőt ad le, szemben a Civic 200 lóerejével. A nyomatékkülönbség még nagyobb, a VW 350 Nm-e a Civic 260 Nm-ével szemben. Ráadásul a versenyre szánt Jetta GLI-ben DSG sebességváltó van, szemben a Honda hatfokozatú kézi váltójával. Az egyetlen papíron a Civic Si javára szóló statisztika a súly, amely körülbelül 90 kilóval könnyebb.

Ez nem néz ki jól a Honda számára, és a való életben is kijött általában a különbség. Azért mondjuk, hogy általában, mert a Civic Si erősen helytáll az erősebb német szedánnal szemben, és három versenyen is kis kezdeti előnyre tesz szert. A videón két versenyt láthatunk, egyet álló helyzetből, és minden esetben a kuplungos Hondának sikerül némi előnyre szert tennie a rajtnál. Nem teljesen egyértelmű, hogy a Jetta GLI képességeit maximálisan kihasználta-e, de az okoktól függetlenül a bátor Si nem adta meg magát harc nélkül.

Félreértés azonban ne essék. A Honda minden futamot elveszített. A 90 kilós előny közel sem elég a 28 lóerős hátrány ellensúlyozására, nem is beszélve a nyomatékbővülésről. A DSG pedig végtelenül gyorsabban vált, mint ahogy azt bárki is remélhetné. Mármint akkor, ha a váltót manuálisan használjuk a rajtnál. Az egyetlen ok, amiért az Si rövid időre az élre ugrott az utolsó futamon, az az, hogy a Jettának egy gyors visszaváltást kellett végrehajtania, amint a verseny elkezdődött. Az Si már a megfelelő sebességfokozatban volt, a fordulatszámot felemelve.

De a végén ez nem számított. Ez a győzelem teljes egészében a Volkswagené. Gyanítjuk, hogy ez meg fog változni, amint megérkezik az új Civic Type R.

