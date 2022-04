Új Volkswagen Amarok középkategóriás kisteherautó készül. Ez a VW és a Ford együttműködésének terméke, és mint ilyen, a platformját a Ranger tavaly debütált jelenlegi generációjával osztja meg. Az Amarok érkezésére még várunk, de addig is februárban bemutatkozott a világnak a felturbózott Ranger Raptor is. Egyesek számára ez felvetett egy kérdést: Lehet, hogy az Amarok Raptor-szerű változata is készülhet?

A CarsGuide szerint a rövid válasz erre a kérdésre nem. Az ausztrál székhelyű hírportál idézi a Ford szóvivőjét, aki a múlt hónapban beszélt a médiának, és gyakorlatilag kizárta annak lehetőségét, hogy a Ranger Raptor alkatrészeit használó, nagy teljesítményű Amarok készüljön. A cikk szerint a Raptor technológia továbbra is kizárólag a Rangeré marad, bár a jelek szerint a VW legalábbis felvetette a Fordnál egy Amarok Raptor létrehozásának lehetőségét. Ha azonban lesz nagy teljesítményű Amarok a VW jövőjében, az saját alkotás lesz.

Egyelőre az új Amarok szériaváltozatának kell megérkeznie, mielőtt egy nagy teljesítményű modellen gondolkodhatnánk. Az Amarok-fronton idén furcsán csendesek voltak a hírek, az utolsó információ február 23-án érkezett kémfotók formájában. Néhány nappal azelőtt a VW kiadott néhány teaser vázlatot, amelyek azt ígérték, hogy a teherautó közel szériagyártású formáját mutatják. Ahogy az várható volt, a Rangerrel erős a hasonlóság, különösen oldalról (lásd a címlapképet). A VW helyenként változtatott a fémlemezeken, és nyilvánvalóan friss frontrészt ad majd neki. A motorháztető alatti opciók nem ismertek, de úgy véljük, hogy a VW dízeles erőforrását fogja használni.

Nemrégiben a VW vezérigazgatója, Herbert Diess azt mondta a 60 Minutes című műsorban, hogy az autógyártónak újra relevánssá kell válnia az Egyesült Államokban. Mivel a pickup teherautók a legnépszerűbbek a tengerentúlon, nem lehet nem elgondolkodni azon, hogy a VW miért ne kínálna kisteherautót egy olyan régióban, ahol ilyen nagy az igény rá.

