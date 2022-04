Amikor a Mercedes részéről hírek érkeznek, általában egy elektromos autóról van szó, amelyet vagy bejelentettek, vagy lelepleztek. A gyártó azt mondta, hogy 2030-ra készen áll arra, hogy egy teljesen elektromos hajtású modellcsaládot kínáljon azokon a piacokon, ahol ez megvalósítható lesz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a német luxusmárka teljesen lemondott volna a jó öreg belsőégésű motorról. Az új AMG GT Coupé (az igazi, kétajtós) például ragaszkodik a V8-as erőforráshoz.

Most az "55-ös" vagy a "63-as" változat prototípusát kapták lencsevégre kémjeink tesztelés közben. Ez biztosan nem az AMG SL 43 kupé változata, hiszen a roadster kerek kipufogóvégeket kapott. Ez azonban felvet egy kérdést: Vajon a GT Coupé is négycsöves kivitelben érkezik majd? Mivel a kormányok magas adókat vetnek ki a nagy lökettérfogatú motorokra, elképzelhető, hogy ez néhány országban megtörténik. A Mercedes ugyanezen okból a CLS-t Kínában 1,5 literes motorral árulja.

A korábbi kémfotók alapján, amelyek eredetileg néhány hete jelentek meg, egy négyhengeres GT Coupe is érkezhet. A sárga autó egyértelműen kerek végeket viselt, ami arra utal, hogy az SL-ben, valamint az AMG "45-ös" kompakt autóiban is megtalálható 2,0 literes M139-es motorral ringatózik. Az SL 43-ban a benzines malom a Forma-1-ből adaptált elektromos kipufogógáz-turbófeltöltővel büszkélkedhet, amelyet a One hiperautóban és a következő C63-ban is alkalmazni fognak.

Bár a kémvideón látható prototípus erősen álcázott, az a benyomásunk, hogy a második generációs modell elegánsabbnak tűnik majd, mint a leköszönő autó. Lényegében egy SL-nek kellene lennie fix fémtetővel, hiszen a roadstert is az AMG fejlesztette. Persze a Sport Leicht profilja egy lazább Grand Tourer, míg a GT Coupé inkább arra lesz kihegyezve, hogy a Porsche 911-essel vegye fel a harcot.

A roadstert többször is kikémlelték már, amint plug-in hibrid elrendezéssel tesztelt, ami lehet, hogy csak a zászlóshajó változatnak lesz fenntartva. Az AMG már alkalmazta a hibrid V8-as formulát a GT 63 S E Performance-nál, ahol a villamosított beállítás 831 lóerőreés kolosszális 1400 newtonméteres nyomatékra képes.

Az SL most először 4Matic rendszerrel is elérhető. Ez vajon azt jelenti, hogy a 2023-as AMG GT is mindkét tengelyre küldi majd az erőt? Erre az égető kérdésre várhatóan még idén választ kapunk, amikor a száguldó kupéról lerántják a leplet.

