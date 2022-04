A BMW és a Mercedes továbbra is harcban áll egymással a szedánok mezején. A két német márka folytatja az 5-ös sorozat és az E-osztály következő generációjának fejlesztését, amelyek szinte egy időben, 2023 vége és 2024 eleje között debütálhatnak.

Tucatnyi új kémfotónak köszönhetően újabb részleteket fedezhetünk fel a Nürburgringen őrlődő Mercedesről.

9 Fotó

Bár teljesen álcázva van, az E-osztály azonnal feltűnik a Zöld Pokol ívei között. A klasszikus ferdehátú arányok és a vastag ragasztószalaggal elrejtett logó két nagyon egyértelmű nyomot adnak. Természetesen még túl korai lenne látni a karosszéria minden részletét, de az enyhe méretnövekedés, különösen a hossz és a tengelytáv tekintetében, már most látszik.

Úgy tűnik, hogy a Mercedes hosszabb motorháztetőt és összeszedettebb hátsó részt is kapott, hogy tovább javítsa az aerodinamikai teljesítményt. Az első fényszórók álcája alatt egy LED-csík is megpillantható, míg kipufogóvégek nem láthatóak, de a képeken látható változatra egyébként is hőfokszabályozót kellene szerelni. Az utastér viszont high-tech lesz, köszönhetően a nagyrészt a "nagy testvérből", az S-osztályból átvett elektronikának.

A motorokról még nincsenek hivatalos részletek, a Nürburgringen látható Mercedesnek azonban egy plug-in hibrid változatnak kell lennie, várhatóan azért enyhehibrid benzines és dízel változatok is szerepelnek majd a listán. A későbbiekben lesz egy AMG-variáns, amely az AMG C-osztályánál is erősebb négyhengeres turbós hajtásláncot vehet át.

Ezekkel a tulajdonságokkal az E-osztály komoly kihívója lesz az új 5-ös BMW-nek, amely szintén számos motorral lesz felszerelve. Az erősebb M5 azonban plug-in hibrid lesz, és várhatóan V8-as motorral készül. A következő hónapokban kiderül, hogyan folytatódik a két német királynő közötti hosszú távú küzdelem. Az Audi A6-os frissített változata a következő hónapokban kerül piacra, az elektromos A6 e-tron pedig 2023-ban érkezik.

