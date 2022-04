A BMW 7-es sorozat a hetedik generációjába lép az új, 2023-as modell érkezésével, és azt mondhatnánk, hogy még az előtte lévő ikonokkal együtt is ez a valaha volt legfontosabb 7-es. A benzinmotoros változat 1977-es debütálása óta először kap elektromos megfelelőt, a BMW i7-et.

Mindez része a BMW villamosítás felé való törekvésének. Oliver Zipse vezérigazgató szerint a jövő évtől kezdve "sűrűn és gyorsan" érkeznek majd az új elektromosmodellek, mivel a vállalat teljes mértékben elkötelezett a párizsi klímaegyezmény mellett, és a jövőben a Rolls-Royce és a Mini nyomdokaiba lépve egy teljesen elektromos modellcsaládra tervez átálláni. Összességében a BMW-csoport 2030-ra akár 10 millió akkumulátoros-elektromos járművet is forgalomba állíthat, az i7 az iX és az i4 mellett.

Ma a BMW teljes egészében leleplezte a két zászlóshajó modellt, és ahogy Zipse fogalmazott, a páros a "technikai varázslatot a legjobb formájában" képviseli.

A BMW a bevezetéskor két változatot kínál majd a gázüzemű 7-es sorozatból: egy hathengeres alapmodellt és egy erősebb V8-as változatot. Az alap 740i a BMW 3,0 literes sorhatos turbómotorjának továbbfejlesztett iterációját viseli, immár 48 voltos enyhehibrid rendszerrel kiegészítve.

A 740i összteljesítménye 375 lóerő és 520 Nm-nél is nagyobb nyomaték, ami 40 lóerős javulást jelent a leköszönő modellhez képest. Ezzel a 48 voltos rendszerrel teljes fordulatszámon, a 740i rövid ideig képes elérni az 540 Nm-t is, ami lehetővé teszi, hogy 5,0 másodperc alatt elérje a 100 km/h-s sebességet.

A 760i xDrive csúcsmodell eközben egy ikerturbós, 4,4 literes V8-as motort használ ugyanezzel az enyhehibrid segítséggel, így összteljesítménye 536 lóerő és 750 Nm. Ennek köszönhetően a 760i mindössze 4,2 másodperc alatt gyorsul százra. Mindkét autó ugyanazt a nyolcfokozatú automata sebességváltót használja, amely más BMW termékekben is megtalálható.

Ami az elektromos 7-est illeti - hivatalosan i7 xDrive60 néven - két villanymotort és egyetlen akkumulátorcsomagot használ 101,7 kilowattóra felhasználható energiával, hogy 536 lóerő és 745 Nm összteljesítményt produkáljon. Ez azt jelenti, hogy az i7 4,5 másodperc alatt képes 100 km/órás sebességre gyorsulni, majd a korlátozott, 240 km/órás végsebességig lehet neki nyomni. A benzinmotoros modellek eközben 250 km/h-ra vannak korlátozva.

A BMW i7 xDrive60 teljes hatótávolsága hivatalosan még nincs meghatározva, a maximális töltés érdekében azonban az i7 akár 195 kilowatton töltődhet egyenáramú gyorstöltőállomáson, amivel tíz perc alatt kb. 110 km-nyi hatótávot tud visszanyerni.

Minden 2023-as 7-es sorozat szériafelszereltségként négykerekes légrugós felfüggesztést kap, automatikus önbeállítással és elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókkal. Az adaptív felfüggesztés Sport üzemmódban 0,4 centiméterrel lejjebb engedi a 7-es sorozatot, vagy akár 0,8 centiméterrel megemeli a durva utak és kisebb akadályok esetén. Ezenkívül az i7-es az aerodinamika érdekében 75 km/óra felett automatikusan lejjebb süllyed egy kicsit. Az integrált adaptív kormányművel pedig, amely nagyobb sebességnél nagyobb pontosságot biztosít az autónak, a 7-es sorozat akár 3,5 fokos hátsókerék-kormányzással is rendelkezik.

Optikailag az új 7-es sorozat merőben eltér az általa leváltott luxusszedántól. Az új orr-rész (amelyet először a frissített X7-en láthattunk) a középpontban nagyméretű veserácsokkal és egy új, osztott fényszótóval, amely a fényszórókat a lökhárító közepére, a kételemű LED-es futófényeket pedig a motorháztető közelébe helyezi. Az i7-en kék csíkkal szegélyezik a homlokfal alját, míg a benzines autók a szokásos M Sport stílusjegyeket kapják.

Az i7 xDrive60 modellhez ingyenesen rendelhető M Sport elemek agresszívabb dizájnt adnak a 7-es sorozat elejének, elérhetőek 20 és 21 colos M Sport keréktárcsák is, valamint az alapfelszereltséghez tartozó Shadowline díszítés, amely sötétebbé tesz néhány külső elemet.

Belül a 7-es sorozat a BMW Live Cockpit Plus legújabb iterációját alkalmazza a legfrissebb iDrive 8 szoftverrel. Elöl és középen található az új Curved Display, amely egyetlen egybefüggő üvegdarab, de két hatalmas méretű képernyőnek ad otthont: egy 12,3 colos digitális műszeregységnek a kormánykerék mögött és egy 14,9 colos központi érintőképernyőnek. Az új, kizárólag a 7-eshez tartozó Interaction Bar pedig kristályos felületű, érintésérzékeny kezelőszervekkel rendelkezik, például a szellőzés és a klíma funkciói számára.

Az új 7-es sorozat második sora lesz azonban az a hely, ahova mindenki ülni akar. Az opcionális 31,3 hüvelykes, 8K Theater Screen kijelző a két első ülés között található, így a hátsó utasok hozzáférhetnek a beépített Amazon Fire TV-hez és más online szolgáltatásokhoz. A képernyőt minden hátsó utas érintéssel vagy az ajtópanelekben elhelyezett két 5,5 hüvelykes táblagépen keresztül vezérelheti.

Az opcionális Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System hozzáadásával az alapfelszereltségben található 18 hangszórót 36 kiváló minőségű hangszóró váltja fel. Ezek közül négy a tetőkárpitba van építve, és mind a 36 teljes 4D audio funkciót kínál, amely mágnesesen vezérelt rezgéseket használ a jobb basszus érdekében.

Minden 7-es sorozat alapfelszereltségként megkapja a BMW aktív vezetéstámogató csomagját, de a 7-es sorozat most először egy új "Level 2 Plus" önvezető rendszert is kap. Amerikai kollégáink kipróbálták ezt a prototípusban és arra jutottak, hogy a sávtartó automatika lelakottabb utakon is remekül teszi a dolgát.

A BMW a 7-es sorozatban és az i7-ben már elérhető Parkolóasszisztens funkcióját is kibővítette. Ez a rendszer mostantól lehetővé teszi az okostelefonos távoli parkolást, valamint az új tolatási asszisztenst, amely lehetővé teszi, hogy az i7-es a vezető kormánymozdulata nélkül tolasson ki magától szűk helyzetből.

Az új 7-es sorozat első példányait idén novemberben szállítják ki, de az európai árakat egyelőre még nem közölte a sajtóval a müncheni gyártó.

