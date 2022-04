A Reuters írta meg, hogy a Muskot beperlő befektetők szerint a posztok „félrevezetőek és hamisak voltak.” A bíróság ezen felül azt is megállapította, hogy „az állításokat úgy írta ki az internetre, hogy pontosan tudta, azok nem igazak.”

A befektetők azt a pénzt szeretnék visszakapni a vezérigazgatótól/technokirálytól, amit azután vesztettek, hogy a poszt közzétételét követően a cég részvényeinek ára őrült pattogásba kezdett, egy ideig le is kellett állítani a kereskedést velük és hetekkel később is erősen megbízhatatlan maradt. A végső kár akár dollármilliárdokat is kitehet, ezt pedig a kártérítési peres eljárás végén a Teslának és Musknak kell majd kifizetnie.

Az információt egy, a károsult részvényesek ügyvédei által készített dokumentumokból derült ki, melyekben átmeneti távoltartási végzést kérnek Musk ellen, hogy ne adhasson ki közleményeket az érintett tweetekről. Szerintük a vezérigazgató „hírnevét és közkedveltségét arra használta, hogy a közvéleményt a maga oldalára fordítsa, a sajtóban folytatva a harcot, miután a bíróságon vereséget szenvedett.”

Az ügyvédek emellett azzal is érvelnek, hogy Musk tettei összezavarhatják az esküdtszék jövőbeli tagjait, akiknek az ítéletét befolyásolhatja, ha kiderül, mennyi pénzzel tartozik a részvényeseknek a cégvezető, aki közben bíróságon próbálja érvényteleníttetni a tőzsdei felügyelettel kötött peren kívüli egyezményét, ami szerint csak akkor posztolhat a Twitterre a Tesla pénzügyeiről, ha azt előtte átnézték a cég jogászai.

Musk ügyvéde mindeközben azt állítja, hogy a felperesek csak „nagyot akarnak szakítani” és akadályozzák, hogy az ügy egyes részleteire fény derüljön. A kártérítési eljárás május 31-én, a San Francisco-i szövetségi bíróságon indul.

Egy férfi élete legrémisztőbb élményét élhette át Kaliforniában, amikor Teslája az autópályán, 130 km/h feletti tempónál lefagyott. Itt írtunk a részletekről.