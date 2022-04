2021 júniusában kaptuk meg az első Ferrari névre keresztelt V6-os szuperautót, most pedig a praktikusabb testvérével ismerkedünk meg. Nem, ebben a kétüléses utastérben nincs plusz raktér, de mostantól leengedhetjük a tetőt a korlátlan fejtérért. Igen, a 296 Gran Turismo Spider (GTS) azért van itt, hogy jobban szívja a napfényt, mint a 296 GTB.

Tipikus Ferrari-módra ez is behúzható keménytetőt kap, amely felhajtva nagyrészt megőrzi a kupé kinézetét. Az összecsukható tetőnek 14 másodpercre van szüksége a fel- és lehajtáshoz, miközben a jármű legfeljebb 45 km/órás sebességgel halad. Egy gombnyomás, és a tető két részre válik szét, amelyek a motorház fölé síkba hajthatók.

A hátsó részen lévő ablak jóvoltából a 663 lóerőt leadó háromliteres V6-ost teljes dicsőségében megcsodálhatjuk. A villanymotorral együtt dolgozva a Ferrari 296 GTS hatalmas, 830 lóerős teljesítményt és 740 Nm nyomatékot produkál. Ez elegendő plug-in hibrid ütőerő ahhoz, hogy 2,9 másodperc alatt 0-ról 100 km/órára , és 7,6 másodperc alatt 200 km/órára gyorsuljon. A maranellóiak azt mondják, hogy a villamosított kabrió több mint 330 km/órás sebességre képes. Ha elektromos meghajtásra váltunk, a végsebesség 135 km/h-ra csökken.

Kabrióról lévén szó, a vásárlók valószínűleg aggódni fognak a kupéval szembeni súlycsökkentés miatt. Elvégre egy összecsukható tető - különösen egy keménytető - bonyolultabbá teszi az autót, mivel a karosszéria merevségének fenntartásához meg kell erősíteni a vázat. A 296 GTS öntömege 1540 kilogramm, feltéve, hogy az opcionális Assetto Fiorano csomaggal van felszerelve. Ha utánaszámolunk, akkor az olasz Spider 70 kilogrammal nehezebb, mint kupé testvére.

A fix tetővel szerelt változathoz hasonlóan az új 296 GTS is 25 kilométer tisztán elektromos hatótávolsággal rendelkezik egy 7,45 kWh-s akkumulátorcsomag jóvoltából. A kupéhoz hasonlóan a középmotoros kabrió is ugyanazt a duplakuplungos, nyolcfokozatú automata sebességváltót használja, amelyet az SF90 Stradale / Spiderbe, valamint a Roma / Portofinóba építettek be.

Nem a 296 GTS az egyetlen debütálás, amelyet idénre tervez a Ferrari, hiszen néhány hónap múlva végre lerántják a leplet a Purosangue SUV-ról.

