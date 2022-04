Legyünk őszinték, és valljuk be, kevesen gondolták volna évekkel ezelőtt, hogy valaha a Lotus elektromos szedánjáról fogunk beszélni, amely a belsőégésű motor nélküli SUV-t követi. Néhányan azt hittük, hogy a norfolkiak csak folytatják az Elise/Exige és az Evora örökös eladását, és számos különleges kiadással dobják fel őket. Minden megváltozott azonban, amikor a Geely felvásárolta a vállalatot, és a Volvóval egyazon ernyő alá helyezte.

Most 2022-t írunk, és az Eletre hivatalosan is megjelent, jövőre pedig egy elektromos szedán következik. Sőt, a jelenleg "Type 133" kódnéven ismert Porsche Taycan versenytárs az SUV után a második Kínában gyártott modellje lesz a Lotusnak. A brit Autocar magazin megszerezte az előzetes részleteket a szedánról, amely szerintük nem úgy fog kinézni, mint az Eletre a gólyalábak nélkül.

Úgy vélik, a szedán formatervét hamarosan véglegesítik, és a Lotus rámutatott, hogy ez több lesz, mint egy alacsonyra húzott Eletre. Peter Horbury, a formatervezésért felelős vezető alelnök szerint "a család minden tagjának saját karaktere lehet". Ennek ellenére a vállalatnak szüksége van egy egységes dizájnra, ezért "kell lennie némi folytonosságnak és családi identitásnak", mivel "a családok nem kizárólag hármas- vagy négyes ikrekből állnak".

Várhatóan aero-vezérelt külső dizájn és high-tech minimalista utastér lesz a Lotus válasza a Taycan GTS-re. Tekintve, hogy az Eletre kettő motorral rendelkezik, amelyek együttesen 592 lóerősek, a szedánnak ugyanolyan ütősnek kell lennie, mint az SUVnek és a zuffenhauseni szedánnak. A Lotus azonban már most közölte, hogy lesznek erősebb változatok is, így a Type 133 végül a Turbo és/vagy a Turbo S elleni párbajra is alkalmas lehet.

A cég ügyvezető igazgatója, Matt Windle szerint az 592 lóerős SUV a bevezető specifikációban "ott tart, ahonnan elindult - de lesz még több is". Sőt, máris pletykálnak egy hárommotoros Eletréről, amely bő 900 lóerős, ez viszont még mindig kevesebb lenne, mint a Tesla Model S Plaid és a Lucid Air Dream Edition Performance teljesítménye.

A Lotus terjeszkedése 2024-ben folytatódik a Type 134-gyel, amely egy kisebb, Vuhanban épített elektromos crossover lesz, hogy felvegye a harcot a következő generációs, kizárólag elektromos meghajtású Porsche Macan ellen. Jövőre, 2026-ban az Alpine-nal való együttműködés eredménye egy elektromos sportautóban fog megvalósulni, amelyet otthon, Hethelben fognak gyártani. A Renault Performance részlege saját változatot kap a középmotoros A110 Coupé leváltására.

Egy férfi élete legrémisztőbb élményét élhette át Kaliforniában, amikor Teslája az autópályán, 130 km/h feletti tempónál lefagyott. Itt írtunk a részletekről.