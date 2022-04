Az ember és a gépek közötti évszázados küzdelem legújabb epizódjában egy maratoni futó lefutott egy teljesen feltöltött Tesla Model 3 RWD-t. Robbie Balenger, aki magát növényi alapú ultrafutóként írja le, 30,5 méterrel verte meg a teljesen feltöltött elektromos jármű által megtett távot.

múltban megrendezett ember kontra ló maratonok mintájára, amelyeken az emberi versenyzők megpróbálnak hosszabb távokat futni, mint lovak ugyanazon a terepen, az első ember és villanyautó közötti állóképességi verseny a texasi Austin városától mintegy 250 mérföldre, ugyanabban az időben és ugyanarról a kiindulópontról indult.

A Tesla 65 105 km/h-s átlagsebességgel haladt, amíg teljesen feltöltött akkumulátora ki nem merült, és közben 242 mérföldet tett meg. Balenger pontosan ugyanazt az útvonalat követte, mint a Tesla, és 76 óra 54 perc 46 másodperc alatt 30 méterrel többet tudott megtenni.

Miért a Tesla Model 3-mal és nem bármely más járművel versenyez? Az ultramaratonista szerint a gyártó "a legmegrendítőbb és legizgalmasabb dolog, ami a közlekedéssel történt az első ló elszabadulása óta", így ez a legjobb ellenfél az ember kontra ló verseny modernkori felfogásához.

Kezdetben Balenger úgy becsülte, hogy 72 óra alatt tudja legyőzni a Tesla távját, az ultra közösségben 24 óra egy 100 mérföldes verseny befejezésének tiszteletreméltó ideje.

"A három egymást követő nap könyörtelen 30 fok feletti időjárása nullázta ezt a tervet. Végül alig 77 óra alatt sikerült túlszárnyalnom a Teslát. Teljesen brutális volt, de megcsináltuk".

Persze ez nem azt jelenti, hogy Balenger 77 órán át futott szünetek nélkül. Három egymást követő napon át futott, de rövid megállókat tartott alvás, evés, fogmosás, átöltözés stb. miatt. Összesen 8,5 órát töltött futás nélkül a majdnem 77 órából - további részletekért nézd meg a cikk alatti videókat.

Bizonyít valamit ez az emberi győzelem a népszerű elektromos jármű felett? Nem sokat, azon kívül, hogy Balenger egy nagyszerű futó. A sajtóközleményben szereplő információk alapján például kiszámoltuk, hogy a Tesla Model 3 körülbelül 3 óra 42 perc alatt tette meg a távot, tehát ha az idő számítana a legjobban, akkor a villanyautó ezt nagy fölénnyel megnyerné. Emellett a Teslának nem lenne szüksége szünetekre ahhoz, hogy megtegye ezt a távolságot.

Továbbá, ha a Tesla 105 km/h-nál jóval alacsonyabb átlagsebességgel futott volna, akkor sokkal hosszabb távot tett volna meg, amit Balenger valószínűleg nehezen tudott volna legyőzni.

De ez csak szőrszálhasogatás; végül is az a lényeg, hogy Balenger elérte a célját, és most azzal dicsekedhet, hogy nagyobb a hatótávolsága, mint egy Tesla Model 3 RWD-nek, mondhatni. Azt is reméli, hogy a teljesítménye mások számára is inspirációt jelent majd.

"Egy Tesla lefutása volt a leghosszabb egyéni erőfeszítés, amire eddig vállalkoztam. Remélem, hogy ez a bravúr másokat is arra inspirál, hogy hagyják el a komfortzónájukat és fogadják el az innovációt, akár úgy, hogy megkérdőjelezik a saját fizikai korlátaikról alkotott elképzeléseiket, akár úgy, hogy olyan életmódbeli változtatásokat hajtanak végre, amelyek pozitív hatással lehetnek a bolygóra."

A szokatlan versenyt a New York-i Ten Thousand férfi sportruházati márka szponzorálta, a cég folyamatos Feats of Strength sorozatának részeként, amelyben minden hónapban egy másik sportoló próbálkozik egy új rekorddöntő mutatvánnyal.

