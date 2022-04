Az elektromos energia már most is fontos része a Renault kínálatának. A kibocsátásmentes jövő érdekében azonban úgy tűnik, hogy a francia cég más energiatípusokra is összpontosítani kíván, követve más gyártók filozófiáját a technológiai semlegesség érdekében, amely nem csak az egyetlen energiatípuson alapul.

Éppen ezzel összefüggésben a koncepcióautó, amelyet február 18-án mutattak be egy teaserrel, most pedig egy újabb teaserrel, amely a központi oszlop egy részét mutatja be, 2022. május 19-én debütál a ChangeNOW csúcstalálkozón, a világ legnagyobb, a bolygóért tartott eseményén, amelyet május 19-22. között rendeznek meg Párizsban.

Ez egy valódi, egyelőre meg nem nevezett koncepció lesz, amelynek nem az lesz a feladata, hogy megelőlegezzen egy sorozatgyártású modellt, hanem, ahogyan azt maga a Renault is kijelentette, hogy megtestesítse "a csoport fenntartható fejlődéssel és elkötelezettséggel kapcsolatos elképzelését". Az új képen, ellentétben a néhány hónappal ezelőtt megjelenttel, nem kapunk semmilyen támpontot arról, hogyan fog kinézni az autó, de mint említettük, a hangsúly nem a stíluson vagy a méreten lesz, hanem a hajtásláncon.

Ez egy teljesen más prototípus , mint az R5 teljesen elektromos koncepcióautó, a Luca de Meo által inspirált Renaulution zászlóshajó modellje, bár elöl látszik némi hasonlóság, a lámpák kialakításától a zárt hűtőrácsig, amelyet középen a megvilágított Renault logó ural. Hogy a méretek hasonlóak lesznek-e, még nem tudni, mivel az R5 egy kisautó, és várhatóan 4 méter körüli hossza lesz.

A nagy kérdés nyilvánvalóan a hidrogén felhasználására vonatkozik: "hagyományos" módon használják majd, mint a Hyundai Nexo és a Toyota Mirai esetében, vagy hagyományos, hidrogén "elégetésére" alkalmas motorokkal, mint a tavaly bemutatott Toyota Corolla alapú koncepció? A választ néhány héten belül megkapjuk.

A Renault mindeközben - saját bevallásuk szerint megelőzés céljából - leállította a Megane E-Tech gyártását. A részletekről itt írtunk.