A Rivian 2021 nyarán megerősítette, hogy valamikor 2022 első felében kezdi meg az értékesítést Európában. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mikorra tervezik a startot, de egy R1T elektromos pickupot már felfedeztek a belgiumi Liège egyik repülőterén, egy platóra szíjazva, szállításra készen.

Nem tudjuk, hogy ezt az R1T-t hivatalosan a Rivian hozta-e Európába, vagy magánrendelésről és importról van-e szó. Az azonban biztos, hogy ez az első és talán egyetlen R1T az egész öreg kontinensen, vagy legalábbis az első, amiről van videó.

A Rivian Tulajdonosok Fórumának e témában megnyitott topikjában azt sugallják, hogy a hely, ahol lefotózták, viszonylag közel van a VDL Nedcar székhelyéhez, az egyik európai céghez, amellyel a Rivian tárgyalásokat folytatott egy esetleges holland gyár megnyitásáról.

A pletykák tavaly év végén bukkantak fel a neten, ezek szerint a Rivian és a jelenleg a BMW X1 és a Mini (ferdehátú, kabrió és Countryman) gyártásával foglalkozó VDL Nedcar tárgyalásokat kezdett egy esetleges együttműködésről. A Rivian eredetileg egy Bristol melletti helyszínt keresett az Egyesült Királyságban (állítólag ugyanezt a helyet szemelte ki a Tesla is egy lehetséges brit gigagyár számára), de a vállalat állítólag még azután is ez ellen döntött, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök "testre szabott ösztönző csomagot" ajánlott, és megígérte, hogy segít felgyorsítani a tervezési folyamatot.

Állítólag két másik európai országban, Németországban és Magyarországon lévő helyszínek is szóba kerültek és akkoriban (2021 novemberében) Hollandia még csak szóba sem került, mint lehetőség.

A Rivian üzleti modellje arról szól, hogy a járműveket helyben, a kiszolgálandó piacokra építik. A vállalat idővel Kínában is terjeszkedni akar, így feltételezzük, hogy ott is szeretne majd gyártóüzemet építeni, és nagy valószínűséggel olyan új modelleket láthatunk majd, amelyek jobban igazodnak az Észak-Amerikától eltérő piacokra.

2021 közepén arról is volt szó, hogy a Rivian az R3S, R4S, R5S, R3T, R4T és R5T járműtípusneveket védette le. A vállalat korábban az R1C, R1A, R1V, R2C, R2A, R2X és R2R védjegyeket is kérelmezte, utalva ezzel egy egész sor lehetséges új modellre, amelyek közül néhány valószínűleg nem teherautó, de nem is SUV.

