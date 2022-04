A Volkswagen a szabadon konfigurálható elektromos járművek online lízingjének elindításával fokozza digitalizációs erőfeszítéseit Németországban.

A szolgáltatás egyelőre csak azon ügyfelek számára érhető el, akik új Volkswagen járműveket szeretnének online lízingelni Németországban, de az autógyártó tervei szerint a szolgáltatást fokozatosan kiterjesztik az online megköthető készpénzes vásárlási és egyéb finanszírozási lehetőségekre is. Emellett a VW az online értékesítést fokozatosan más európai országokra is kiterjeszti.

A program indulásakor az ügyfelek csak a teljesen elektromos Volkswagen ID.4 és ID.5 crossovereket lízingelhetik online, az ID.3 ferdehátúval később bővül a kínálat.

"Ez egy fontos lépés az ACCELERATE stratégiánk részeként történő értékesítésünk digitalizálásában. Mi vagyunk az egyik első nagy autógyártók egyike, amely a szabadon konfigurálható járművek teljes körű online lízingjét kínálja" - mondta el Klaus Zellmer, a Volkswagen márka igazgatótanácsának értékesítésért, marketingért és értékesítés utáni kapcsolatokért felelős tagja.

Zellmer, aki 2022. július 1-jétől a Skoda vezérigazgatói posztját veszi át, hozzátette, hogy felmérések szerint a VW vásárlóinak mintegy kétharmada szeretné, ha a járműveket online vásárolhatná meg.

A Volkswagen szerint az ügyfélélmény "teljes és zökkenőmentes", a járműkonfigurációtól kezdve a lízinglehetőségek meghatározásán át a digitális hitelesítésig és a szerződés megkötéséig. A vásárlók PC, táblagép vagy okostelefon segítségével köthetnek lízingszerződést VW elektromos járműre.

Mindezek mellett az online értékesítés elindítása nem jelenti azt, hogy a Volkswagen lemond a kereskedőkről - mutatott rá Zellmer. A márkakereskedők szervezeti és pénzügyi szempontból továbbra is nagyon szorosan be lesznek építve az online üzleti modellbe, és a tanácsadás, a tesztvezetés, a kiszállítás, illetve a szervizelés tekintetében is fontos kapcsolattartó pontok maradnak. Ez arra utal, hogy a VW nem tervezi a járművek házhoz szállítását az ügyfél ajtaja elé - ahogy a Tesla és egyes EV startupok teszik.

"Az online értékesítés nem fogja helyettesíteni a hagyományos kereskedést. Jó online jelenlétre van szükségünk, amelyhez a kereskedőink által biztosított erős és erőteljes helyi jelenlét párosul. A márkakereskedők a vásárlóink arca, és ez így is marad. Ők nélkülözhetetlenek, ha személyes, hozzáértő tanácsadásról van szó."

