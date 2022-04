Az okostelefonok annyira fejlettek lettek, hogy egyszerre váltak kézi kommunikációs eszközzé és fényképezőgéppé. New Yorkban bárki okostelefonjával (vagy bármilyen videót rögzítő eszközzel) jelentheti a járó motorral leparkolt haszongépjárműveket - és ezzel kereshet is.

Az NBC New York beszámolója szerint a new yorki Citizens Air Complaint Program nevű 2019-es törvény alapján már 2,3 millió dollárnyi üresjárati bírság folyt be. Ennek az összegnek egynegyedét kapták meg a bejelentő New York-iak, és egy jó részét máris egy személy számlájára írták.

Donald Blair, aki Brooklynban nyomoz az üresjáratú teherautók és buszok után, már 55 000 dollárt gyűjtött be csak az üresjáratú haszongépjárművek bejelentésével. További 70 000 dollár van úton, ami összesen 125 000 dolláros, azaz kb. 40 millió forintos bevételt jelent. Az NBC szerint Blair zsákmánya a legtöbb, amit valaki ezzel a módszerrel keresett.

Megjegyzendő, hogy azok a polgárok, akik bejelentik az üresen járó haszongépjárműveket, 87,50 dollárt (kb. 30 ezer forintot), vagyis a kiszabott bírság negyedét kapják. Mindössze annyit kell tenniük, hogy tetten érnek egyet, három percig videózzák (egy percig, ha iskolai zónában van), és a felvételt egy eskü alatt tett nyilatkozattal együtt elküldik a városi környezetvédelmi hivatalnak. A haszongépjármű tulajdonosát 250 dolláros vagy annál is nagyobb összegű bírsággal sújthatják.

A new yorki Idle Warriors nevű figyelőcsoportnak mintegy 60 helyi lakos van a listáján, akik mindannyian a városon belüli üresjáratú haszongépjárművek elfogására és rögzítésére vállalkoznak.

Az NBC riportja szerint mintegy 8 millió dollárnyi kifizetetlen bírság van az üresjárati járművek után. Az Amazon 250 000 dollárral tartozik ezekből a bírságokból, ők állnak az élen. Utánuk a UPS következik 70 000 dollárral, míg a FedEx a harmadik helyen áll 60 000 dollárral. Mindhárom vállalat azt nyilatkozta, hogy már dolgoznak azon, hogy befizessék a bírságokat.

Ezek a cégek már megkezdték az elektromos haszongépjárművekbe való befektetést. Az Amazon már megállapodott a Riviannal egy elektromos kézbesítő kisteherautó-flottáról. Az autógyártók is beszálltak a kezdeményezésbe, a GM már két új, teljesen elektromos haszongépjárművet fejleszt.

