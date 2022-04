Az ügyfél, aki vélhetően nem szorul rá az ársapkás csirkemellre, gyűjteményét egészen pontosan hat élénkszínű Baby Bugatti II-vel, egy Chiron Super Sport 300+-szal és egy Veyron Grand Sport Vitesse World Record Editionnel gazdagította.

Nem egyedül kellett erről azért döntenie, hat gyermeke is ott volt, hogy megnézhessék a számukra vásárolt miniautókat, vagy ahogy a cég fogalmazott, „maguk is megtapasztalják Molsheim varázsát.” Fáradságukért a család megnézhette Bugattiék egykori lovardáját és a kastélyuk udvarát is, valamint a műhelyet, ahol a márka épp egy Type 41 Royale-t és egy Type 35-öt újít fel.

Persze mivel nem először vesz ilyen nagyon drága hiperautókat, köszöntötte az éppen arra járó Andy Wallace is, a Bugatti hivatalos tesztpilótája, akivel az évek alatt annyiszor beszélgettek, hogy már jól össze is haverkodtak.

A Bugatti szerint ez az esemény ékes példája annak, milyen jól bánik ügyfélszolgálata a vásárlóikkal. Az elsősorban hipergazdagoknak dolgozó márka mindent megtesz azért, hogy az ügyfelek különlegesnek érezzék magukat.

Itthon amúgy csirkemell lesz az ebéd.

Nem sok tapasztalata volt a világ rendőreinek eddig szabálysértő önvezető autókkal, így azt sem igazán tudhatták, mihez kezdjenek velük. Itt az egyik első példa egy ilyen esetre.