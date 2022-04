A helyi rendőrség a közösségi médiában azt írta, hogy a Model 3 sofőrje véletlenül a gázra lépett fékezés helyett, amikor le akart parkolni a kikötőnél. A Model 3 azonnal elérhető nyomatéka miatt azonban nem volt ideje korrigálni és az autó ráhajtott a parton álló sziklákra.

Semmi részlet nem került elő arról, hogy a Tesla milyen károkat szenvedett, de gyaníthatóan az első része elég komoly pofonokat kapott, amikor a szikláknak csapódott.

Az is valószínű, hogy a padlólemez is megsérült az eset során és az sem lenne meglepő, ha egy szikla azt átszúrva megsértette az akkumulátort. Még ha ez nem is következett be, a javítás várhatóan igen sokba fog kerülni.

A Road & Track megjegyzi, hogy a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák, az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NHTSA) adatai szerint évente 16 ezer hasonló baleset történik az Egyesült Államokban.

