Az eladásokat az ID.4 vezette 30300 példánnyal. A globálisan elkelt 99100 elektromos VW 30,5%-át a crossover hozta, a konszern összes márkáját beleszámolva. A VW ID.3 követte 13 ezer eladott példánnyal, a dobogó harmadik fokára pedig a 10700 darabban eladott Audi Q4 e-tron állhatott. Mögöttük az Audi e-tron és a Porsche Taycan jönnek, 10300 és 9500 egységgel.

Ahogy ebből kikövetkeztethető, a Volkswagen márka volt a legsikeresebb 53400 eladott villanyautóval az év első három hónapjában. Mögöttük jön az Audi (24200), a Porsche (9500), a Skoda (8800) és a Seat/Cupra (2200). A csoport otthonában, Európában volt a legerősebb, itt 58400 elektromos járművet adtak el három hónap alatt. Ez komoly, 33,5%-os növekedés 2021 ugyanezen időszakához képest, de ez volt a világ leggyorsabban növekvő piaca.

Mindössze 28800 VW-csoportos villanyautót adtak el Kínában az új évben, de ez így is 360,5%-os emelkedés a tavalyi 6200-hoz képest. Kína a világ legnagyobb autópiaca és itt rendkívül népszerűek az elektromos járművek, így minden gyártó kiemelt területként kezeli.

Az Egyesült Államokban viszont továbbra is gyér rájuk a kereslet, a csoport mindössze 7900 elektromos meghajtású autót adott el az amerikai piacon, ahol a csoport öt legkelendőbb modellje is kapható. Azért ez is 16,2%-os növekedés a tavalyi eredményhez képest és ha a gyártó elkezd az Egyesült Államokban is gyártani, az felgyorsíthatja a dolgokat.

Nem sok tapasztalata volt a világ rendőreinek eddig szabálysértő önvezető autókkal, így azt sem igazán tudhatták, mihez kezdjenek velük. Itt az egyik első példa egy ilyen esetre.