Köztük van a Volkswagen ID. Buzz AD is, melyet nemrég először próbáltak ki München utcáin. Az autóban ült a VW-csoport vezérigazgatója, Dr. Hervert Diess, egy biztonsági sofőr és az Argo AI Munich ügyvivő igazgatója, Alex Haag is.

Az úton Diess és Haag arról beszélnek, milyen kihívásai vannak az önvezető autóknak a városközpontokban. Haag szerint egy önvezető autó esetén a legnehezebb megtervezni, hogyan reagál a gyalogosokra, akik „rengeteg apró jellel” közlik szándékaikat és bár ezeket az emberek könnyen felismerik, egy számítógépnek azonban sokkal nehezebb megérteni őket.

Beszéltek a prototípus 14 kamerájáról, 11 radarszenzoráról és 5 LiDAR érzékelőjéről is, melyeknek köszönhetően a jármű folyamatosan 360 fokban lát rá a környező terepre. A kamerák és szenzorok által begyűjtött infók alapján az autó generál magának egy térképet a környezetéről, ez alapján irányítja magát az autó.

A Volkswagen 2025-ben szeretné bemutatni az ID. Buzz AD-t és az a céljuk, hogy biztonságosabb legyen, mintha egy ember ülne a volánnál. A gyártó nem részletezte nagyon a terveit, de jelezték, hogy az önvezető autók olyan területen lesznek elérhetőek, ahol „az embereknek a legnagyobb fokú mobilitásra van szükségük” – azaz a nagyvárosokban. Azt is jelezték, hogy ezekbe a kisbuszokba több ügyfél is beülhetne egyszerre, emellett áruszállításra is alkalmasak lennének.

Ami azonban érdekesebb, hogy láthatjuk, hogyan fog majd kinézni. Az animációk alapján az első ülések hátrafelé fognak nézni és a B-oszlopon lévő képernyőn lesz látható, mikor érkezik meg az ember a céljához, illetve, hogy mikor áll meg a furgon felvenni valakit. A kisfilm alapján digitális kulccsal lehetne beszállni.

Nem sok tapasztalata volt a világ rendőreinek eddig szabálysértő önvezető autókkal, így azt sem igazán tudhatták, mihez kezdjenek velük. Itt az egyik első példa egy ilyen esetre.