A Mercedes megcsinálta: a Vision EQXX valóban elérte a megcélzott 1000 km-t feltöltés nélkül. A töltőportot csatlakoztatva és egy szakértő felügyelete mellett az autó április 5-én Sindelfingenből Cassisba hajtott. A Gotthard-alagúton és Milánón keresztül megtett 1008 km-es út után az autó még 140 kilométernyi útra elegendő energiát mutatott.

Az EQXX mindössze 3 Celsius-fokos hőmérsékleten indult, autópályán 140 km/órás sebességgel haladt, és alig 90 km/óra alatti átlagsebességet ért el. A nem éppen ideális körülmények ellenére a körülbelül 100 kWh-s akkumulátor az egész út alatt kitartott. A kulcs nem a nagy akkumulátor volt, hanem az alacsony, mindössze 8,7 kWh/100 kilométeres energiafogyasztás. Összehasonlításképpen: a Mercedes EQS legtakarékosabb változata 15,7 kWh/100 km.

Az alacsony fogyasztást számos intézkedés biztosította. A 0,17-es légellenállási együttható (összehasonlításképpen: az EQS-é 0,20) a Mercedes szerint világrekord közúti forgalomba helyezett autó esetében, és a 2,12 négyzetméteres homlokfelület is nagyon kicsi. Ezeket az értékeket többek között az teszi lehetővé, hogy a nyomtáv hátul öt centiméterrel keskenyebb, mint elöl, így a hátsó kerekek az első kerekek csúszóáramában gurulnak. Ezen kívül van egy hátsó diffúzor, amely 60 km/óránál automatikusan kinyílik. A 20 colos, 185 mm-es kerekek is aerodinamikailag optimizáltak.

A 20 colos, 185/65 R 20 97 T méretű gumiabroncsok nagyok, de rendkívül keskenyek, ami szintén csökkenti a légellenállást. Ehhez jön még az alacsony gördülési ellenállásuk (a gördülési súrlódási erő és a lefelé irányuló súlyerő aránya), amely mindössze 4,7 ezrelék. Összehasonlításképpen: az uniós szabvány 6,5 ezrelékre adja a legjobb minősítést, az EQS legjobb gumiabroncsai 5,9 ezrelékkel rendelkeznek.

Az olyan könnyűszerkezetes megoldások, mint a karosszériaelemeken lévő nyílások vagy a karbonváz, 1,8 tonna alatti önsúlyt biztosítanak - a legkönnyebb EQS (akárcsak a méretben jobban illeszkedő EQE) 2,4 tonna. A 495 kilogrammos tömeg majdnem egyharmadát az akkumulátor adja, bár ez állítólag 30 százalékkal könnyebb, mint a nagy EQS akkumulátor.

A Mercedes számára nyilvánvalóan az is fontos volt, hogy a mindössze 200 x 126 x 11 cm-es akkumulátor egy kompakt autóban is elférjen - írja a gyártó. Az EQXX 2,80 méteres tengelytávjába valószínűleg egy nagyobb akkumulátor is belefért volna, de a jelek szerint a kocsi a hatalmas, 4,98 méteres hossza ellenére egy jóval kisebb autó előtanulmánya.

A napelemes tető szintén hozzájárul az alacsony energiafogyasztáshoz. A 117 napelem táplálja a 12 voltos akkumulátort, amely a kiegészítő fogyasztókat, például a navigációs rendszert látja el energiával. Ez körülbelül két százalékkal növeli a hatótávolságot - ami több mint 1000 kilométeres vezetési távolság esetén 25 kilométert jelent.

A hajtásrendszer nagy hatékonysága is szerepet játszik a rekordban: az akkumulátorból származó energia 95 százaléka jut el a kerekekhez. A mérnököknek így sikerült a motor, az inverter és a sebességváltó által okozott veszteségeket 44 százalékkal csökkenteni egy hasonló meghajtórendszerhez képest. A Mercedes súlyvédelmi okokból lemondott az összkerékhajtásról, de még a hátsókerék-hajtás 180 kW-ját is csak ritkán használták ki menet közben.

11 óra és 32 perc tiszta vezetési idő után az EQXX az 1008 km-es rekordkísérletet körülbelül 140 kilométeres megmaradt hatótávolsággal fejezte be. Ezzel még a francia Riviérákon is mehettek volna egy kört.

Az EQXX által bemutatott hatékonysági előnyöket a jövőben a sorozatgyártású autókban is meg lehet majd tapasztalni. Az elemek nagy részét azonban valószínűleg csak a Mercedes következő, kompakt és középkategóriás autókhoz szánt platformjában - feltehetően a 2025-ben bevezetésre kerülő MMA platformban - fogják felhasználni.

