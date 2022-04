A Ferrari a héten tartotta részvényesi gyűlését, amelyen Benedetto Vigna vezérigazgató bejelentette, hogy 2022-re két modellt terveznek. Az egyik a 296 GTB kabrió változata, amelyet április 19-én láthatunk, a másik pedig a cég első SUV-ja. A Purosanguénak még nincs pontos leleplezési dátuma, de a maranellói vezérigazgató szerint a hivatalos premierre "a következő hónapokban" kerül sor.

Tartózkodott attól, hogy részletekbe menjen bele a gólyalábakon járó kocsiról, csak annyit mondott, hogy az "felül fogja múlni ügyfeleink elvárásait". Ez a két új modell zárja a Ferrari azon tervét, hogy 2022-ig 15 új autót dobjon piacra, amelyet még 2018 szeptember közepén jelentett be. A következő üzleti tervet júniusban mutatják be, amikor is megtudhatjuk, hogy mit tervez a legendás olasz márka a hibridek és a villanyautók tekintetében.

Az első belsőégésű motor nélküli Ferrari hamarabb érkezik, mint gondolnánk. Eredetileg a vállalat azt mondta, hogy csak az évtized második felében kerül piacra, de azóta előrébb került, és most már 2025-ben esedékes. Érdekes, hogy a 2021-re vonatkozó 342 oldalas éves jelentés megemlíti, hogy a szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásoknak negatív hatásai lehetnek a rajongók szempontjából:

"A jövőbeni szabályozási fejleményektől függően az Euro 7 szabványnak való megfelelés biztosításához szükséges technológiai megoldások befolyásolhatják az ügyfelek teljesítményre, hangzásra és vezetési élményre vonatkozó elvárásait."

Csak remélni lehet, hogy a közelgő bejelentés során szóba kerül a "V12" kifejezés, mivel drukkolunk, hogy a Ferrari mérnökei megtalálják a módját annak, hogy az erőforrást tisztábbá tegyék. Ami azt illeti, 2021 májusában a technikai főnök, Michael Leiters bejelentette egy még erősebb tizenkét hengeres motor terveit, amely a 812 Competizione-ba épített 830 lóerős konfigurációt is túlszárnyalná.

Meg kell jegyeznünk, hogy a Ferrari egyetlen hivatalos dokumentumában sem használja az "SUV" rövidítést, ahol a Purosangue-t említik, a Maserati Levante azonban SUV-ként van megjelölve a 2021-es éves jelentésben. Egyébként mi is a Purosangue? Korábban Ferrari Utility Vehicle (FUV) néven emlegették, most azonban a GT-család új "nagy teljesítményű luxusjárműveként" írják le.

A 2021-es fenntarthatósági jelentésben a "Purosangue" önálló karosszériatípusként szerepel, a hagyományos kupé és a spider mellett. Nevezzük, aminek akarjuk, ez egy igazi négyüléses lesz, hátsó ajtókkal és nagyobb lábtérrel, mint az FF és a GTC4Lusso.

A Lexus LC 500 egy gyönyörű autó, de itt egy példány, amit sikerült elcsúfítani.