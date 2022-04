A Porsche most jelentette be 2022 első negyedévére vonatkozó eredményeit. A német gyártó a világszerte 68 426 leszállított darabszámmal 5%-os visszaesést könyvelhetett el 2021 első negyedévéhez képest.

Európában azonban a Porsche nem kevesebb, mint 22 791 darabot szállított, ami 18%-os növekedést jelent. A márkának azonban Amerikában és Ázsiában/Afrikában/a Közel-Keleten meglehetősen egyértelmű visszaeséssel kell szembenéznie, ahol a csökkenés 19 és 10%-os volt.

"Tekintettel az autóipart általában érintő rendkívüli körülményekre, értékesítési csapataink és kereskedőink jól teljesítettek az első negyedévben" - mondta Detlev von Platen, a Porsche AG értékesítési és marketing igazgatótanácsának tagja. "A koronavírus újbóli megjelenése bizonyos régiókban, például Kínában, valamint a jelentős, folyamatos ellátási és logisztikai kihívások próbára tettek minket. Ugyanakkor termékeink továbbra is nagy keresletnek örvendenek az ügyfelek körében világszerte - Európában, Amerikában és Kínában is."

A legnépszerűbb modell továbbra is a Porsche Cayenne, amelyből nem kevesebb, mint 19 029 darabot szállítottak le. Ezt követi a Macan, amelyből 2022 első negyedévében 18 329 darabot adtak el. A Taycant 9470 ügyfélnek adták át, többnek, mint az ikonikus 911-est, amelyből 9327 darabot adtak el világszerte. A táblázat végén a Panamera 7 735 darabja, valamint a 718 Boxster és a 718 Cayman 4 536 kiszállítása áll.

"A második negyedévben továbbra is óvatosak maradunk, nem utolsósorban az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt, amelyet megdöbbenéssel és az érintettek iránti aggodalommal szemlélünk. Az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb. Szakértői csoportunk folyamatosan felülvizsgálja és értékeli az üzleti tevékenységünkre gyakorolt hatásokat. Ennek ellenére továbbra is optimisták maradunk globális kilátásainkat illetően, és nem kötünk kompromisszumot, ha arról van szó, hogy egyedi élményeket teremtsünk ügyfeleink számára" - mondta Detlev von Platen, a Porsche AG értékesítési és marketing igazgatótanácsának tagja.

2021 2022 Különbség Világszerte 71 986 68 426 -5% Európa 19 389 22 791 +18% Amerika 20 468 16 644 -19% Ázsia-Afrika és Közel-Kelet 32 129 28 991 -10%

A Porsche nemrégiben jelentette be, hogy 68,5 millió eurót fektetett be a HIF Global vállalatba, amely az első szintetikus üzemanyag-gyárát készül megépíteni. A stuttgarti székhelyű márka több, a 911-esre épülő változaton is dolgozik, köztük a hibrid változaton, amelyet a kémfotósok már többször kiszúrtak. A gyártó nemrég indította el a Cayenne gyártását Malajziában is.

