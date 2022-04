A Honda már megmutatta a 2023-as HR-V külső megjelenését, de a belső térre még várunk. Még egy kicsit tovább kell majd várnunk, mivel a Honda még nem áll készen arra, hogy leleplezze a kocsit, azonban hajlandó volt megmutatni a crossover rakterét, miközben a belső tér többi részét, köztük a középkonzolt és a műszerfal egy részét is megleshetjük.

A 2023-as HR-V platformját a Honda Civic-kel osztja meg, és a kompakt crossover is a 11. generációs Civic belső terének "Egyszerűség és Valami" (igen, ez a neve) arculatát kölcsönzi majd. A Honda nem sokat árul el a beltérről, csak a középkonzolt mutatja be, amely bőrbe burkoltnak tűnik.

4 Fotó

A raktérről készült kép a hátsó ülések lehajtásákor egy kicsit láthatóvá teszi a műszerfal egy részét, amely nagyon hasonlít az új Civicben lévőhöz. A műszerfalra szerelt infotainment képernyő egy része is látható. Alatta ugyanaz a méhsejtes háló látszik, amely a szellőzőnyílásokat foglalja magába a fizikai klímavezérlők felett helyezkednek el.

A Honda eddig a HR-V új stílusát mutatta be, amely jelentősen eltér a korábbi formatervtől. A hátsó rész meredekebb dőlésszöget visel, az orr-rész stílusa pedig agresszívabb, formás ábrázattal, tátongó hűtőráccsal és karcsú fényszórókkal. Az új platform azt is jelenti, hogy a HR-V mérete is megnő a távozó modellhez képest - szélesebb és hosszabb tengelytávval rendelkezik.

A Honda nem részletezte a crossover új hajtásláncát, de úgy tűnik, hogy az 1,8 literes motor kiesik, valószínűleg a Civic új hajtáslánc-duójának javára. Az autó vagy a 2,0 literes négyhengeressel, vagy az 1,5 literes turbós soros négyhengeressel érkezik. Mindkettő erősebb, mint az 1,8 literes; azonban meg kell várnunk, hogy a Honda megerősítse ezeket a specifikációkat.

Az új HR-V bemutatójának időpontját egyelőre még homály fedi. A vállalatnak még teljes mértékben fel kell fednie a belteret és részleteznie kell a frissített hajtáslánc-választékot, mielőtt a márkakereskedésekbe kerül, ennek hamarosan meg kell történnie, ha a cég tartani akarja magát azon tervéhez, hogy idén már megvásárolhatóvá tegyék.

