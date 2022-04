Az Audi elektromos járműveinek sora még ebben az évben bővül az Audi A6 E-Tronnal. Az Audi idén tanulmányként mutatta be a villanyautó elegáns formatervét, és úgy tűnik, hogy a szériaváltozat is megtartja a stílus nagy részét. Az A6 E-Tron kémfotóinak második csokra a híres nürburgringi versenypályán zajló tesztje alatt mutatja meg az elektromos szedánt.

Az új fotókon továbbra is teljes álcafóliába burkolva látható az Audi. A korábbi kémfotókhoz hasonlóan azonban ezek az újak is elárulnak valamit a stílusából, például az osztott fényszórók kialakítását az elején. Az álcázás eltakarja a hátsó részt, de láthatunk egy nagy, széles alsó hűtőrács-nyílást és szellőzőnyílásokat a lökhárító külső szélein. Hátulról nem sok mindent láthatunk, mert ideiglenes hátsó lámpaegységeket visel.

Az új elektromos szedán a Porsche és az Audi által közösen kifejlesztett Premium Platform Electric (PPE) architektúrán alapul majd. Míg az autó platformját ismerjük, a hajtáslánc részleteit még nem. Az Audi A6 E-Tron koncepciójának két villanymotorja 470 lóerős összteljesítménnyel rendelkezik és kevesebb mint négy másodperc alatt képes 100 kilométer/órás sebességre gyorsulni. A PPE-architektúra lesz az alapja a hamarosan megjelenő elektromos Porsche Macan és az Audi Q6 E-Tron crossover modellnek is.

Az autó belsejét még nem láttuk, így nem lehet meghatározni a stílusirányt. Az Audi E-Tron GT és a Q4 E-Tron egyaránt egyrészes műszerfalat viselnek, amely alatt egy sor fizikai kapcsoló található. Arra számítunk, hogy az autó a legmodernebb infotainment-technológiával és biztonsági funkciókkal lesz felszerelve.

Az Audi A6 E-Tron valamikor idén debütálhat, de az Audi akár 2023 elejére is kitolhatja a leleplezést. Tavaly augusztusban a cég egyik szóvivője azt mondta, hogy 2022-ben láthatjuk a szedánt teljes valójában, a vállalat azonban még nem jelentett be időpontot. Ehelyett valószínűleg az új Q6 E-Tron crossover debütál először, utalva arra, hogy mit várhatunk az A6 E-Trontól. A vállalat egy kombi - Avant - változatot is piacra fog dobni, amelyet a múlt hónapban koncepcióként mutatott be előzetesen.

