Az új BMW 7-es sorozat bemutatója gyorsan közeledik. Az új zászlóvivő modell április 20-án mutatkozik be, először a 100%-ig elektromos i7-es változatban. A várható technológiai újdonságok sokasága, és a formaterv is áttörést hozhat az új BMW családi érzésben.

A müncheni cég nagyautói ugyanis új, kettéosztott fényszórókkal ellátott orr-részt kapnak. Valami hasonlót, mint amit már láthattunk a nemrég bemutatott X7-es maxi SUV átalakításán.

31 Fotó

A felső szinten nappali menetfény, az alsó szinten pedig távolsági és tompított fényszórók mellett nem hiányozhatnak az új világítástechnológiák sem, például a LED-mátrix, a még erősebb lézeres távolsági fényszórók új generációjához. Ez utóbbi technológiát néhány évvel ezelőtt vezették be az előző generációs 7-es sorozatban, és eddig csak bizonyos előre meghatározott autópálya-szakaszokon, nagyon nagy sebességnél lehetett aktiválni.

A stílusbeli újítások azonban nem állhatnak meg a külső dizájnnal. A fedélzeten az új iDrive 8 (bár az még nem világos, hogy a központi forgótárcsát kapja-e vagy sem). A hátsó utasok kényelme is változik, ők az infotainment rendszer opcionális 31 colos képernyőjét és az új, elektromosan állítható üléseket élvezhetik.

A bajor zászlóshajó következő generációjának motorházteteje alatt mind a soros hathengeres benzin- és dízelmotoroknak, mind a V8-asoknak helyet kell kapniuk. A hatliteres benzinmotorral a jól bevált, könnyű hibridizációval felszerelt B58-asnak kell a 735i és 740i változatot felszerelnie, 275, illetve 375 lóerővel.

Ami a V8-as benzineseket illeti, ez szintén a történelmi N63-as lesz, amelyet nemrég az új Range Roverbe építettek be, és amely 545 lóerővel, illetve 635 lóerővel hajtja a 750i és 760i változatokat.

A két igazi nagy változás azonban a motorok tekintetében a következő. Elsőként - és még nem tudni, mikor - a belső égésű változatok mellett debütálna az új i7. Ez a csúcsmodell teljesen elektromos változata, amelyet az iX SUV bevált hajtásláncával, azaz 77 kWh-s vagy 112 kWh-s akkumulátorokkal, maximum 523 lóerővel és legalább 600 km-es feltételezett hatótávval szerelnének fel.

Egy későbbi időpontban várhatóan a 7-es sorozat új dízelváltozata is felkerül az árlistára. A vállalathoz közel álló, de nem hivatalos pletykák szerint nem a meglévő B57-es moduláris soros hathengeres motorral, hanem egy teljesen új erőforrással, talán a vállalat utolsó hasonló motorjával.

Végül a vásárlók választhatnak a hátsókerék-hajtás és az összkerékhajtású xDrive között, és lehetőség van egy új hátsókerék-kormányzási rendszer telepítésére is, amely városi környezetben is manőverezhetőbbé teszi az autót.

A BMW 7-es sorozat új generációjával a hagyományoknak megfelelően rengeteg technológia is megjelenik.

48 Fotó

Még 2001-ben a Chris Bangle által tervezett E63-as generáció hozta el a BMW iDrive legelső változatát. A világ legpraktikusabb és legfunkcionálisabb infotainment-rendszerének új, nyolcadik generációja várhatóan elveszíti a klasszikus központi forgókapcsolót, helyette még pontosabb hangvezérlést és egy nagy pontosságú érintőképernyőt kap.

Az új tervezési architektúrának helyet kell adnia az innovatív 5G moduloknak is, hogy a zászlóshajó a nem túl távoli jövőben a Car2x technológián keresztül kommunikálhasson az más járművekkel.

Az ADAS-rendszerek is újdonságnak számítanak: az adaptív sebességtartó automatika és a sávtartó rendszerek a jelenleginél is pontosabbak lesznek, és automatikus előzést is be tudnak mutatni autópályákon, valamint lehetővé teszik a kéz nélküli vezetést, ahol ez lehetséges (egyelőre csak Észak-Amerika egyes autópályáin, és hamarosan Németországban is).

Az i7-es elektromos változat várhatóan egy új, zárt, világító profilú hűtőrácsot is kap, hasonlóan az XM koncepción már látotthoz. Az új generációs 7-es sorozat bemutatkozását április 20-án délben tervezik, arra kell várnunk.

