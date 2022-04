Mint ismeretes, a Mercedes megtisztítja kínálatát, és csökkenti a katalógusban szereplő modellek számát. De mi köze van ehhez az új CLE-nek?

Az új Mercedes C-osztálynak nem lesz se kupé, se kabrió változata. Úgy tűnik, hogy ez lesz az E-osztály sorsa is, a cég tehát "a két világ legjobbját" akarta kínálni egy olyan termékkel, amely félúton van a C-osztály és az E-osztály között.

12 Fotó

Ez a modell a CLE, egy olyan autó, amely kupé és kabrió formájában is elérhetővé lesz. A Nürburgringen barangoló kémfotósaink pedig most kiszúrták a jövő CLE-jének leggyorsabb változatát.

Még ha az autó jól álcázott is, összességében elég könnyű felismerni az új C-osztály vonalait és íveit. Az egész inkább elegánsnak, mint sportosnak tűnik, még akkor is, ha az affalterbachi székhelyű vállalat hozzáadott néhány jellegzetes elemet, például nagyobb lökhárítókat, új oldalszoknyákat és nagy méretű kerekeket.

Ha azt mondjuk, Mercedes-AMG 63, akkor a 4,0 literes, duplaturbós V8-asra gondol mindenki, igaz? Nos, nem, egyáltalán nem, hiszen a CLE várhatóan a C-osztályról mintázza majd a motorkínálatát, és mint ismeretes, a leendő Mercedes-AMG C 63 egy 2,0 literes négyhengeres motort örököl majd (a Mercedes-AMG A 45 S-ből), amelyet villanyosított rendszerrel kombinálnak.

Ennek eredményeképpen a Mercedes-AMG CLE 63 is ugyanezt a motort kapja majd, amelynek teljesítménye 500 lóerő körül várható. Azok számára, akik egy Mercedes kabriót szeretnének egy szép V8-assal a motorháztető alatt, a márka most mutatta be az új SL-t, csak éppen Mercedes-AMG jelvény alatt és meglehetősen elrettentő áron.

