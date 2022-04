A címet olvasva valószínűleg mindenkinek ugyanaz jut az eszébe: miért dobna valaki a piacra egy SUV-t, ha úgyis korlátozni fogja a gyártását? Elvégre a sportos haszonjárművek a tapasztalatok alapján olyanok, mintha egy márkának saját pénznyomdája lenne, erről kérdezzék csak a Bentley-t (Bentayga), az Aston Martint (DBX), a Lamborghinit (Urus) és a Rolls-Royce-t (Cullinan). A Ferrari is beadta a derekát, és ő is felugrik az SUV-k szekerére, de másképp teszi majd: a Purosangue-t exkluzívan tartja.

A CarExpert ausztrál magazin leült és elbeszélgetett Dieter Knechtellel, a Ferrari közel- és távol-keleti részlegének elnökével a magasra törő stratégiáról: "Ez most egy újabb szériamodell lesz, de most sem lesz végtelen a kínálat. Nagyon ügyelni fogunk arra, hogy ezt megfelelően kiegyensúlyozzuk." A továbbiakban pontosította, hogy a Purosangue ugyanúgy korlátozottan lesz elérhető, mint Maranello hagyományos sportautói.

Ahogyan a jelenlegi termékek esetében is, a meglévő tulajdonosok elsőbbséget élveznek majd a gyártásban. A későbbi különleges kiadások még ritkábbak lesznek, megismételve ezzel a megszokott eljárást. A Ferrari úgy látja, hogy a Purosangue hatékony módja az első vásárlók becsábításának, miközben a fiatalabb közönséget is vonzza. A Roma kupé és a Portofino / Portofino M kabrió sikerrel járt ebben a legendás olasz márka számára.

Úgy tűnik, hogy a Purosangue valóban V12-es motorral lesz felszerelve a csúcsfelszereltségben. Knechtel a CarExpertnek elmondta, hogy a vállalatnak megvannak az eszközei ahhoz, hogy a tizenkét hengerest életben tartsa az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások ellenére. Hozzátette, hogy azon múlik, hogy a Ferrari megtartja vagy elhagyja koronaékszerét, de népszerűségére való tekintettel egyelőre valószínűleg marad: "A V12-est imádják az ügyfeleink, azt hiszem, addig gyártjuk, amíg csak tudjuk, és meglátjuk, hogyan alakul a dolog."

Magától értetődik, hogy a Purosangue könnyedén hozzásegíti a Ferrarit egy új eladási rekord felállításához. A kereslet 2021-ben volt a legmagasabb, amikor 11 155 autót szállítottak ki. Egy megalapozott tipp szerint ez a szám jelentősen megnő 2023-ban, amikor is megkezdődnek az SUV szállítások is. Addig is a hivatalos premierre a tervek szerint még idén sor kerül.

