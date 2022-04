Közeledünk a BMW X5 leleplezéséhez? Nagyon is lehetséges, bár a dögösebb X5 M nem biztos, hogy része lesz az ünnepségnek. Mégis, a prototípusok gyakori észlelése - különösen, ha az álcázás kezd lekerülni - gyakran jelzi, hogy hamarosan minden kiderül.

Néhány napon belül ez már a második észlelésünk a nagyteljesítményű X5 M-ről. Valójában pontosan ugyanezt a tesztautót láttuk április 8-án, a Nürburgring előtt. Most a kémeink a Zöld Pokolban kapták el, de időközben elvesztette a frontrész sarkainak súlyos álcázó borítását. Könnyen lehet, hogy ez az eddigi legjobb rálátásunk az X5 M állán bekövetkező változásokra.

35 Fotó

Így könnyen láthatjuk az alsó hűtőrács kiemelkedő függőleges és vízszintes sávjait, amelyek a jelenlegi modell hálós kialakítását váltják fel. Az is látszik, hogy a sarokszellőzők csak egy kicsit zsugorodnak. Az alsó hűtőrács és a szellőzőnyílások általános formája azonban hasonlónak tűnik a jelenlegi X5 M-hez, így ne várjunk semmi radikálisat. Azt már tudjuk, hogy a frissített SUV vékonyabb fényszórókat kap, de ez az új képgyűjtemény kiváló részletességgel örökíti meg a lámpák körvonalait. A felső hűtőrács körvonalait is láthatjuk az álcafólián keresztül; az X6-on használt szélesebb, szögletes kialakítást veszi majd át.

Hátul minden álcázás a helyén van, de továbbra is csak minimális változásokra számítunk, amelyek a frissített hátsó lámpák kialakítása körül forognak. Ugyanez vonatkozik a belső térre is, ahol néhány frissített díszítési opciót találhatunk. Továbbra is fennáll a lehetősége egy nagyobb érintőképernyőnek, és a következő X5 M a vállalat iDrive8 infotainment rendszerét is átveheti.

Az X5 M természetesen a teljesítményről szól, és ebben a képletben sem várunk változást. Ebben az esetben ez jó dolog, hiszen az SUV ikerturbós 4,4 literes V8-as motorja a csúcsfelszereltségben egészséges 617 lóerőt pumpál ki magából.

A pletykák szerint a széria X5 faceliftjét valamikor áprilisban mutathatják be, ami lehet, hogy néhány hét vagy akár néhány nap múlva lesz. Még ha az X5 M nem is vesz részt ebben a debütben, akkor is még az év vége előtt vagy jövő év elején láthatjuk 2023-as modellként.

