Április 10-én, vasárnap rendezték meg a Central Connecticut State University C3 autókiállítást, amely több száz autót és rajongót hozott össze. Egy bizonyos Nissan GT-R megnyerte a kiállítás legszebb autójának járó díját, de sajnos a tulajdonos öröme rövid életű volt.

A szuperautó valószínűleg túlságosan is lelkes vezetője a lehető legnagyobb ovációt kicsikarva akart távozni a rendezvényről. Elhajtott a kereszteződésig, mielőtt elfordította volna a kormányt, és rálépett a gázra. A többi ismerős történet: elvesztette uralmát az autója felett, és végül egy fának ütközött.

A járókelők a Nissan GT-R-hez siettek, miközben ügyeltek arra, hogy filmre vegyék a jelenetet. Szerencsére a sofőr nem sérült meg, köszönhetően annak, hogy az autó légzsákjai megfelelően kinyíltak, de nem szállt ki azonnal az autójából, sokkolta a.

Az egója is csorbát szenvedett, ahogy a pénztárcája is, hiszen nem olcsó dolog elveszíteni egy ilyen kocsit, hacsak az autót nem javítják meg, amely esetben meg kell mentenie néhány alkatrészt, és el kell adnia őket, hogy megpróbálja pótolni a veszteséget. Ezt a Nissan GT-R-t a Carscoops szerint a "Kamizake-R Ver. 2 Super Sonic body kit"-tel szerelték fel, ami valamivel több mint 20 000 dollárt, avagy közel hétmillió forintot érne. A biztosítótársaságával is szembe kell néznie, amely a videó megtekintése után talán örökre leírja őt.

Emlékeztetőül, a Nissan GT-R egy 3,8 literes V6-os motorral van felszerelve, két turbóval. Az alapváltozat 570 lóerős, de ez könnyen növelhető. Nem ritka, hogy a GT-R-eket 1000 lóerősre vagy annál is többre tuningolják. Európában nemrég szüntették meg a forgalmazását.

A Hyundai és a Kia remek eladási eredményei alatt egy elég komoly probléma húzódik, itt írtunk róla.