A félvezetők válsága nem fog megoldódni a 2024 előtt - ez a véleménye Arno Antlitznak, a Volkswagen-csoport pénzügyi igazgatójának, aki a Boersen-Zeitung című gazdasági lapnak adott interjújában "strukturális ellátási hiányról" beszélt.

A Volkswagen, amely 2023-ra prognosztizált fellendülést, most pesszimistább, még akkor is, ha ez a válság 2022 harmadik és negyedik negyedévétől enyhülhet, 2023-ban pedig javulás következhet be, mivel ez a strukturális probléma valódi megoldása nélkül következne be.

Arno Antlitz szerint a helyzet 2024-ig nem fog jelentősen javulni, mivel a chipszállítók még a termelés növelésével sem lesznek képesek kielégíteni a növekvő keresletet.

Az autóipar számára nem túl megnyugtató forgatókönyv hitelességéhez elég elolvasni Oliver Zipse, a BMW Group vezérigazgatójának jóslatait, aki a Neue Zuercher Zeitungnak mondta a következőket: "Még mindig a chipválság csúcspontján vagyunk. Legkésőbb jövőre javulást várok, de 2023-ban még mindig jelentős ellátási hiánnyal kell szembenéznünk."

A chiphiány mellett a háború miatt lelassult, nagyrészt ukrán gyárakban gyártott kábelek problémája is fennáll. Arno Antlitz megerősítette, hogy a Volkswagen-csoport egyes gyárai kénytelenek lassítani a termelést, mert az ukrán kábelgyártó (a német Leoni Ag - a szerk.) jelenleg csak egy csapattal dolgozik.

"Aktiváltunk egy válságstábot, és néhány esetben sikerült a kábelgyártást ugyanazon gyártó más üzemeibe áthelyezni. Ezek az alternatív telephelyek azonban hosszú távon nem helyettesíthetik az ukrán üzemeket. Támogatjuk ukrajnai beszállítóinkat, és a lehető legnagyobb mértékben segítjük őket" - mondta a Volkswagen-csoport pénzügyi igazgatója.

Az emelkedő energiaköltségekkel és az orosz földgáz német importjának állítólagos blokkolásával kapcsolatban az Automotive News Europe beszámolója szerint Arno Antlitz elmondta, hogy a konszern még nem döntött arról, hogy mikor hajtja végre a tervet, hogy a wolfsburgi gyárban a szénről földgázra állítsa át a termelést.

"Még nem tértünk át a szénről a gázra, de hamarosan megtesszük. A gyárunkat tápláló széntüzelésű erőmű egyelőre tovább üzemel, míg a földgázüzemű erőmű az indítási fázisban van. Az elkövetkező napokban és hetekben továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, de még nincs döntés arról, hogy mikor zárják be a szénerőművet."

