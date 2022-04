A legendás és közkedvelt Huracanban lévő V10-es szívómotor néhány hónap múlva búcsúzik. Hogy mi vár ránk utána, hibrid vagy villanyautó, azt még nem tudni, de az biztos, hogy idén a Lamborghini rengeteg újdonsággal készül, amelyek mind a V12-es hiperautót, mind pedig természetesen a fürge és látványos Huracant érintik.

Bár sokan a Sterrato korai debütálására számítottak, a Lamborghini a Huracan igazán hatásos továbbfejlesztésével jelentkezett, amely a vadonatúj Tecnica verziót jelenti. Ez a teljesítményt tekintve több mint egyszerű átalakítás, hiszen a V10-es csak hátsókerék-hajtással és a pusztító STO-hoz nagyon közel álló esztétikai megoldásokkal párosul.

22 Fotó

Egy ugrásra kész ragadozó ez, amely kevésbé feltűnő, mint az STO, de mindenképpen félelmetesebb, mint egy EVO. A Huracan Tecnica Mitja Borkert (az Automobili Lamborghini formatervezési vezetője) szavai szerint számos új részlettel rendelkezik, amelyek közül néhányat a legritkább és legkiválóbb Lamborghinik ihlettek.

Elöl például közvetlenül a fényszórók alatt egy fekete "Y" látható, amely egyértelműen a harmadik évezredből származik, míg a profil egyéb elemei az Essenza SCV12-re utalnak. A hátsó nézet minden bizonnyal a legérdekesebb: a Tecnica 6,1 cm-rel hosszabb, mint az EVO, de nem szélesebb, még ha ezekkel az új stílusjegyekkel annak is tűnik. A hátsó kerékjárati ívek erőt adnak a legújabb Sant'Agata Bolognese modellnek, mintegy tovább hangsúlyozva a hátsókerék-hajtás jelenlétét.

És ha a "Damiso" nevű 20 colos könnyűfém keréktárcsák láttán déjà vu érzésed támadna, ne aggódj, minden rendben: emlékeid valójában a Lamborghini Vision GT-re vonatkoznak.

A puszta vezetési élményre összpontosító autó emellett gyönyörű is, olyan esztétikai megoldásokkal, amelyek vizuálisan és aerodinamikailag is illeszkednek egymáshoz. A Huracan Tecnica körvonala magáért beszél: a légellenállás 20%-kal csökkent, míg a leszorítóerő 35%-kal nőtt az előző RWD modellhez képest, a változtatások - a gyártó szerint - javítják a stabilitást nagy sebességnél és a kanyarokban való lassításkor is.

A V10-es még mindig a Huracan középpontjában áll: erős és megigéző, tiszteletet parancsoló a praktikus üveg válaszfal, amely eltakarja (de nem rejti el) a motor meztelen valóját. 640 lóerő 8000-es fordulatszámon és 3,2 másodperc alatti 100 km/h-ra gyorsulás, egy olyan Huracantól, amelynek célja, hogy hatékony legyen versenypályákon, miközben ugyanolyan jól használható maradjon, mint (vagy majdnem mint) egy EVO.

A Lamborghini "Integrated Vehicle Dynamics" itt is jelen van, akárcsak a legújabb technológiai vívmányok az informatika és a vezetési módok terén: Strada, Sport és Corsa, amelyek fizikailag is aktiválhatók a kormánykeréken lévő kapcsolókkal.

