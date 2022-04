A játékautó szerű városi villanyautó, a Citroen Ami újabb kistestvért kaphat, ezúttal a Fiat égisze alatt. A modell a történelmi Topolino nevet élesztheti újjá és állítólag már több olasz Fiat kereskedésnek megmutatták, lévén, jövőre piacra szeretnék dobni.

A Fiat új modellje lehet a Stellantis harmadik négykerekűje a 2020-ban bemutatott Citroen Ami és a közel ugyanolyan, 2021-ben debütáló Opel Rocks-e után. Mindkettő kapható személy- és áruszállító változatban is, valószínűleg így lesz az olasz változatban is. Az Automotive News Europe szerint a Fiat-verzió vászontetővel is rendelkezhet, ami újabb plusz lehetne az eddigi változatokhoz képest.

Ez lenne a legegyértelműbb utalás az eredeti Topolinóra, ugyanis az eredeti 1936-os darab ilyennel is kapható volt. Hogy mennyire lesz áttervezve, azt nem tudjuk, de a kereskedők a lapnak azt mondták, „kifinomultabb lesz”, mint az Ami.

A Fiat Topolino ugyanazt a nyolc lóerős villanymotort és 5,5 kWh-s akkumulátort kaphatja, mint a Citroen villanyautója, amely 45 km/h-s végsebességet tud elérni és 75 km-t tud megtenni töltés nélkül. A Topolino a francia kuzin 2410 mm-es hosszához hasonló méretei lehetnek és mivel négykerekű motornak minősül, Olaszországban már 18 év alatt vezethető. Emellett a Fiat legolcsóbb modelljének ígérkezik.

A Citroen 2021-ben 9183 Amit adott el, idén 15 ezret szeretnének legyártani 5000 Opel Rocks-e mellett. Mindkettő a marokkói, kenitrai üzemben készül, amelynek kapacitása 2023-ban, amikor az olasz verzió is megérkezik, évi 35-40 ezer autóra nőhet.

