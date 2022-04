Először még tavaly áprilisban tűnt fel a frissített X5M, akkor minimális külső változásokat és a legújabb, iDrive8 operációs rendszer befogadása érdekében átalakított utasteret láthattunk. Júniusban jött a következő egy új lökhárítóval és semmi mással. Most februárban egy újabb prototípuson már a hűtőrácsot is az X6-oson találhatóra cserélték és vékonyabb LED-fényszórók is érkeztek. Az új hátsó lámpák lehetnek a kirakós utolsó darabjai.

Ezeket nagyrészt eltakarja az álca, de látható, hogy új LED-textúrájuk van, a fénycsík pedig az eddiginél lejjebb került. Az új stílus tulajdonképpen annyit jelent, hogy az X5 átveszi a BMW legújabb arculatát, ezzel együtt agresszívebb lesz.

36 Fotó

Az egész hátsó részt álcapapír takarja egyébként, de így is úgy tűnik, hogy a lámpákon kívül sok minden nem változott itt, maradt a négy kipufogó és a nagy spoiler. Az első sárvédőkre egy külön darab borítás került, mely az új szellőzőket takarja le, ezek egyszerűbbek lettek. A frontrészen új fényszórók, hatszögletű veserácsok és egy agresszív lökhárító látható, mely az M-részleg sajátja.

Az X5-kínálat csúcsa megtartja a 4,4-literes, ikerturbós V8-ast, mely egy nyolcsebességes váltón, az M xDrive rendszer segítségével küldi az erőt a négy kerékre. Egészen pontosan 608-625 lóerőt, utóbbit a Competition kiszerelésben, mely 3,8 mp alatt van így százon és az opciós M Driver’s Package-dzssel 285 km/h-t is elérhet.

Ez azonban változhat, hogy tartsa a lépést a szintén frissülő riválisokkal, mint a Mercedes-AMG GLE 63, az Audi RS Q8 és a Porsche Cayenne Turbo S. A legújabb X5 M prototípusok kék M Sport és vörös M Performance fékbetéteket viselnek a nagy alufelnik mögött. Vélhetően a részleg más alkatrészei is szerepet fognak majd játszani az SUV-n.

A következő hónapokban többet megtudhatunk a frissített X5-kínálatról, mivel a hírek szerint még idén bemutatkozik a modell. 2022 amúgy is a BMW SUV-k éve lesz, mivel jön még a sportosabb X6 és a nagyobb X7 is.

