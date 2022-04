Az autón az az arany-vörös festés lesz, amit abban az évben egy napig láthattak a nézők a pályán, egy fehér körbe nyomva az ajtókon az ötös rajtszámot. Emellett rengeteg nyers szénszálas alkatrész van rajta, például a 20 colos felnik, a splitter, a tükrök, a motorfedlap és a hátsó diffúzor.

Belülre is jutott belőle, a párkányokra, a konzolra, míg a rajtszám az ajtó belső paneljén is látható. Szénszálasak az ülések is, Alcantarába takarva, aranyszínű varratokkal. Ebben a színben pompázik a műszerfal és az ülések hevederei is. A hétsebességes duplakuplungos váltó kormányon lévő lapkái is aranysárgák lettek.

12 Fotó

A Holman Moodyt nem csak azért érdemes ünnepelni, mert ők gyártották le az 1966-os le mans-i versenyen harmadik helyen célba érő autót, ezzel teljessé téve a Ford győzelmét, hanem mert sokat segítettek a fejlesztésben.

Miután a Ferrari 1965-ben megverte őket, a Ford egy „Le Mans-bizottságot” alapított, amely a Shelby American mellett a Holman Moodyt is megkereste. 1016-os alvázszámú autójuk egy négykerekű kutatóközpont lett, mely a fékek, a felfüggesztés, a gumibeállítások és sok más tökéletesítésében segédkezett, amivel versenyképesebbé is vált.

A New Yorki Autószalonon az eredeti autót is kiállítják majd az azt ünneplő Heritage Editionös Ford GT mellett.

