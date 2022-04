Jammoul akkor ejtette el, hogy a Mustang hetedik generációja jövőre már le is lesz leplezve, amikor azt jelentette be, hogy a lovas kocsi továbbra is marad Ausztráliában, a média tesztjei és a kiszállítások pedig nem sokkal később kezdődnek: „A következő generáció, melyen dolgozunk, jövőre, 2023-ban érkezik és nagyszerű lesz” – mondta a Wheelsnek-

Jammoul emellett arra is utalt, hogy a következő generációban is elérhető lesz a V8-as, ez pedig egybeesne a kémfotósaink beszámolóival, akik szerint a korábban lekapott tesztpéldányokból „jellegzetes V8-as hangok” hallatszottak.

A jövő azonban az áram, és a Ford fejese is várja már a Mustang hibrid és elektromos változatait: „A piac egyértelműen a villanyosítás felé halad, mi pedig szeretnénk teljesítményorientált villanyautókat készíteni. Mustang lesz-e a nevük? Talán.” Persze már van egy Mustang nevű villanyautó, de úgy néz ki, már maga a Ford se hiszi el, hogy az bármiben követi a legendás izomautót.

A lap a manuális váltós Mustangok jövőjéről is kérdezte Jammoult, akinek válasza nem túl bíztató. Bár az igazgató először arra utalt, hogy amíg lesz rá kereslet, addig megtartják a manuális opciót, amikor közvetlenül a botváltós Mustangok jövőjéről kérdezték, jóval baljósabb volt: „Nem tudom mi lesz. Nem is biztos, hogy elmondhatom...”

