Az SL 43-ban kétliteres, soros négyhengeres motor dolgozik, mely 381 lóerős teljesítményt produkál 480 Nm-es maximális forgatónyomaték mellett, ami 3250 és 5000 fordulat/perc között áll rendelkezésre. Szituációtól függően a rendszer rövid időre 14 lóerős kiegészítő pluszt garantál az indítógenerátor révén.

Az M139 erőforrás érdekessége, hogy bár az AMG kompakt modelljeiben keresztirányban helyezkedik el, itt hosszirányban építették be. A hátsókerék-hajtással rendelkező SL-sorozat belépőmodelljében ráadásul először párosul az AMG SPEEDSHIFT MCT 9G sebességváltóval.

Ez nem csupán a súlycsökkentés miatt volt lényeges, de a gázreakció is élénkebb lett tőle, ami különösen a terhelésváltásos kigyorsításoknál fedezhető fel. A gondosan kalibrált szoftver rendkívül rövid váltási időt, valamint szükség esetén gyors, többszörös visszakapcsolást biztosít. Emellett a "Sport" és "Sport+" vezetési módokban a köztes gázadás funkció különösen élénk váltási élményt nyújt.

Emellett a RACE START funkció is rendelkezésre áll, amely igen erőteljes gyorsulást biztosít álló helyzetből. Így nem meglepő módon a menetteljesítmények is megfelelnek az elvárásoknak: az SL 43 4,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebesség pedig 275 km/óra. A sorozat belépőmodelljét a teljesítménye mellett viszonylag alacsony fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatok is jellemzik.

