Bár a Toyota robotaxijain és egyéb autóin továbbra is jelen lesznek a szenzorok, a cég úgy érzi, hogy sokkal több adatot tudnak gyűjteni csak kamerákkal felszerelt autókból, egyszerűen azért, mivel ezeket jóval olcsóbban tudják telepíteni, így sokkal több autót tudnak felszerelni ugyanannyi pénzből.

Michael Benisch, a Woven Planet elnökhelyettese a Reutersnek elmondta, hogy az általuk használt kamerák 90%-kal kevesebbe kerülnek, mint a radarok és lidarok, emellett pedig könnyen lehet őket személyautókból álló flottákba szerelni. Ezekkel az alacsony költségű kamerákkal több adatot tudnak gyűjteni gyorsabban és még így is hasonló teljesítményt nyújt önvezető rendszerük, mint a drága szenzorokkal fejlesztettek.

A Tesla döntése ellen a fő kritika nem az volt, hogy a kamerákkal gyűjtött adatok nem lennének értékelhetőek, hanem az, hogy többértelmű adatot is begyűjthetnek. Ekkor értékes, ha rendelkezésére állnak a mérnököknek más szenzorok adatai is, melyek segíthetnek a döntésekben. Egyesek szerint a Teslák „fantomfékezései” is ilyen félreértett adatokra vezethetőek vissza.

Benisch azonban úgy gondolja, egy nap a kamerák magukban is elegendőek lesznek: „Sok, sok év múlva egyértelműen lehetséges, hogy a kameratechnológia felzárkózik és akár meg is előzi a fejlettebb szenzorokat. A kérdés inkább az, hogy ez mikor történik meg és mennyi idő alatt lesz biztonságos és megbízható. Ezt egyelőre nem tudjuk.”

