A Ford Fiesta második generációja 1983 augusztusában debütált, és ez volt az első dízelmotorral kapható változat. A modell megtartotta elődjének dobozos formáját, de új belső teret és néhány új hajtáslánc-opciót vezetett be. Továbbra is szerény városi autó maradt, és még a legerősebb változatok is nagyon lassúak voltak mai mércével mérve. Valószínűleg ez volt az egyik legfőbb oka annak, hogy a második generációs Fiesta tulajdonosa vadállattá alakította át autóját.

A Barcroft Cars új videója a YouTube-on bemutatja nekünk az angliai Newburyből származó Philt. Amikor elmondta a barátainak, hogy egy gyorsulási versenyekre járó autót fog építeni a Fiestára alapozva, bolondnak nevezték, amiért egyáltalán megfordult a fejében az ötlet. Ez valószínűleg elég volt Philnek ahhoz, hogy a projekt munkálataiba kezdjen, és megvásárolja az autót, mindössze 115 ezer forintért. Nem sokkal a kezdet után, amint igazán elkezdte nyesegetni a kocsit, néhány Fiesta-purista a környéken felhúzta a szemöldökét.

A hónapokig tartó munka csúcspontja a most látható autó lett. Az eredeti Fiestából nem sok minden maradt, a motorháztető alatt most egy erősen módosított 2,0 literes soros négyhengeres motor dolgozik, amely lenyűgöző, 820 lóerős teljesítményt produkál. Az építés összköltsége kissé megdöbbentő, 54 000 dollár, azaz kb. 18 millió forint körül van, de ne feledjük, hogy ez az autó 257 km/h) maximális sebességre képes. A világ leggyorsabb Fiestája? Lehet, hogy Ken Block nem fog egyetérteni, de abszolút lehetséges.

A szörnyeteg karosszériája még mindig az eredeti Fiestáé, és ugyanez vonatkozik a kormányra is. A felfüggesztés és a motortérben gyakorlatilag minden új vagy módosított. De milyen érzés a kormány mögött? "Az első érzésem a megkönnyebbülés, hogy nem haltam meg az adott futamon" - mondja Phil. És mi ennek a Fiestának a legjobb negyed mérföldes ideje? Jelenleg 9,1 másodperces köröket fut, és ezzel elég közel van ahhoz, hogy a világ leggyorsabb négyhengeres Fordja legyen. Phil reméli, hogy még néhány hónap, néhány módosítás, és megdönti a rekordot.

