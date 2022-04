Amint azt talán már tudjátok, a Lotus nemrég mutatta be az Eletrét, az első elektromos SUV-ját. Ez egy úttörő modell, nemcsak emiatt, hanem futurisztikus kialakítása és az alkalmazott technológia miatt is.

Egyelőre csak a 600 lóerős változatot jelentették be, de a következő években azonban még erősebb alternatívák is érkezhetnek, akár 3 mp alatti 0-100 km/h-s gyorsulással.

Ezek a pletykák egy erősebb Lotus Eletréről több forrásból származnak, és lehet, hogy van bennük némi igazság. Ne feledjük, hogy a 707 lóerős Aston Martin DBX707 vagy a 650 lóerős Lamborghini Urus jóval kevesebbet nyom, mint a Lotus modellje, mivel nem kell nagy akkumulátort eltartaniuk.

Így egy erősebb opciónak lenne értelme, bár az is igaz, hogy a 600 lóerős Eletre már most is felülmúlja a belsőégésű motorral hajtott riválisait a 0-100-as manőverben: a DBX707 3,3 másodperc alatt állítja teszi ezt meg, az Urus pedig 3,6 alatt.

Érthető tehát, hogy a Lotus SUV-ja a Tesla Model X Plaid által felállított rekordot szeretné megdönteni, amelyet a leggyorsabb SUV-nak tartanak a piacon, mindössze 2,6 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás sebességet álló helyzetből.

Persze, ha kifejlesztenek egy 900 lóerős Lotus Eletre-t, meggyőződésünk, hogy megdönti ezt a rekordot, ami azonban nem lesz könnyű. Ezért a brit autógyártó mérnökei nem kevesebb, mint három villanymotorral szerelt hajtásláncban gondolkodhatnak.

A fejlesztésekre egyelőre várni kell, mert a Kínában készülő 600 lóerős változatnak 2023 elején kell megérkeznie. Mint ismeretes, a Lotus az ázsiai óriás Geely tulajdonában van, ezért a hosszú gyártási idő.

Egyébként ne feledjük, hogy az Eletre megkapja a légrugózást adaptív lengéscsillapítókkal (CDC), valamint az aktív kipörgésgátlókat, a szelektív nyomatékelosztó rendszert és a kormányozható hátsó felfüggesztést. Mindez nem csak egy nagyon erős terepjáróvá teszi, hanem érzelmekkel teli is lesz tőle.

