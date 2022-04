A tavaly ősszel a Müncheni Autószalonon koncepcióként debütált Smart #1 elektromos crossover gyártásba kerül. A szériaváltozat világpremierjét ma tartották Berlinben.

Ez a Mercedes-Benz és a Geely első közösen fejlesztett modellje, ahogy a névben szereplő számjegy is jelzi, és a legnagyobb autó a márka negyedszázados történetében: méretei: 4270x1822x1636 mm, tengelytávja pedig 2750 mm. A bemutatóautó még egy kicsit nagyobb volt, de a végleges változat mindenesetre érezhetően felülmúlta a jelenlegi Smart ForFour-t, amely nem éri el a 3,5 méteres hosszúságot sem.

63 Fotó

A terveket általában véve átvették a koncepcióból, de nem minden változtatás nélkül. Az 1-es sorozatgyártású elektromos autó más első lökhárítót kapott oldalsó légcsatornákkal, normál méretű tükörházakat, 19 colos kerekeket a 21 colos helyett, illetve hagyományos hátsó ajtókat. A mátrixfényszórók például, amelyeket a végükön Y alakú elemekkel ellátott sáv köt össze, szinte ugyanúgy néznek ki, mint a prototípuson. A hasonló stílusú hátsó lámpák és a panorámatető is megmaradt.

A belső tér is hasonlóan néz ki, osztott konzolos első ülésekkel, 12,8 colos multimédiás érintőképernyővel, háromküllős multifunkciós kormánykerékkel és 9,2 colos digitális műszerfallal. A hátsó sorban azonban különálló ülések helyett egy nagy található, középen egy lehajtható kartámasszal és pohártartókkal. Az ülés hosszirányban 13 cm-rel csúsztatható, a fő csomagtartó térfogata pedig 323 és 411 liter között változik. Egy további - mindössze 15 literes - rekesz található elöl: ebben egy töltőkábelt is szállíthatunk.

A Smart #1 egy hátsókerék-hajtású autó, 272 lóerős, 343 Nm-es villanymotorral és 66 kilowattórás akkumulátorral, amely akár 150 kilowattos töltést is támogat. A crossover végsebessége 180 km/h-ra van korlátozva, az állítólagos hatótávolság 420-440 km a WLTP-ciklus szerint, így a Smart a legfontosabb jellemzők tekintetében például a Mercedes-Benz EQA-hoz hasonlítható.

Az újdonság felszereltségéhez tartozhat:

opcionális Smart Pilot vezetési segédletcsomag, beleértve az adaptív sebességtartó automatikát stop&go-val, parkolóasszisztenst, sávtartó asszisztenst;

hangrendszer 13 hangszóróval;

7 légzsák;

64 árnyalatú hangulatvilágítás.

A Smart #1 felhasználói felülete egy úgynevezett avatárral rendelkezik a jármű különböző rendszereivel való interakcióhoz, beleértve a hangutasításokat is. A szoftver frissítése "over the air" történik, a digitális kulcsot egymásnak továbbítani képes járművezetők személyes beállításait egy felhőszolgáltatás tárolja.

A Smart #1-t Kínában és Európában is értékesíteni fogják. Az árakat még nem jelentették be.

Az Autobahnra vitték a Lamborghini Multiplát! Még sose hallottál róla? Ennek jó oka van, itt megírtuk, hogy micsoda.