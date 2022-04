A dolog már 2021 márciusa óta köztudott volt, amikor a Ford bejelentette, hogy leállítja a Mondeo gyártását. Az utolsó szöget a középkategóriás autó koporsójába most, április 4-én ütötték be, amikor az utolsó autó legördült a valenciai gyár futószalagjáról. Egy termékmérnök a LinkedIn-en osztott meg egy képet a középkategóriás autó hattyúdaláról, egy szürke kocsiról, amelyen egy felirat jelzi, hogy ez az utolsó példány a fajtából.

Ezen a "CD391" a modell kódnevét jelenti, amelyet a már korábban megszűnt Fusionnel osztottak meg, amikor a Ford az autót az első igazán globális modelljeként fejlesztette. Észak-amerikai megfelelője közel két évvel ezelőtt búcsúzott az autós világtól, és bár mindkét autó halott, a modell Kínában új generációt szült.

Az ötös Mondeót ugyanis az év elején mutatták be a világ legnépesebb országában, ahol gyártani fogják. A premier óta a gyártó megerősítette, hogy nem tervezik a megújult modell máshol történő értékesítését. Ugyanez mondható el a hasonló stílusú Evosról is, egy kombi SUV-ről, amelyet nem bánnánk, ha Kínán kívül is láthatnánk. A prototípusokat a világ különböző pontjain kapták lencsevégre tesztelés közben, így talán a Ford készül valamire.

Ami a Mondeót illeti, Európában halott, mert az emberek általában valami mást szeretnének. A Ford nem említette külön az SUV-ket, csak annyit mondott, hogy a modell a "változó vásárlói preferenciák" miatt állították le a termelést. Az Autocar által megkeresett vállalati szóvivő a továbbiakban azt mondta, hogy a Dearborn márka "fejleszti személyautó-kínálatát Európában, hogy megfeleljen a változó vásárlói igényeknek, ahogy a teljesen elektromos jövő felé haladunk".

A Mondeo bizonyos mértékig az SUV-őrület áldozata. Ugyanezen okból az Opel Insignia a hírek szerint a hagyományos szedán és kombi formuláról egy magasan ülő karosszériára vált. A Citroën már végigjárta ezt az utat a különös C5 X-szel, míg a Volkswagen a Passat Sedan gyártását szüntette be.

Wolfsburg a középkategóriás modelljének új generációján dolgozik, de egyesek szerint csak kombi lesz belőle. Ha mégis egy mainstream autógyártó középkategóriás autójára vágyik valaki, a Skoda megerősítette, hogy az új Superb szedán/liftback és kombi változatban is megjelenik. A gyönyörű Peugeot 508-as is elérhető Európában, ahol a Toyota a Camry-t árulja.

Utolsó megjegyzésként a Ford búcsút int az EcoSportnak is Európában, mivel az öregedő szubkompakt crossover gyártása Romániában 2022 végén véget ér.

