Az új MINI Countryman tesztelése gőzerővel folyik. Az új brit crossover a Nürburgringre költözött, ahol a sportos S, vagy JCW változat (a nevét még nem tudni) a sztár.

Várhatóan 2022 végén debütál, és még túl korai lenne minden részletet tudni, de valószínűleg ez lesz a valaha volt legerősebb Countryman.

20 Fotó

Az új MINI végleges formájába bepillantást nyerni szinte lehetetlen. A crossover minden szeglete álcázásba van burkolva. Ami viszont látható, azok a kerek LED-es fényszórók (nem sokban különböznek a jelenlegi modelltől) és egy nagyobb hűtőrács, középen elhelyezett érzékelővel.

A sportos felszereltséget agresszívebb könnyűfém keréktárcsák, nagyobb oldalszoknyák, négy kipufogóvég és a jelenleg forgalmazott S és JCW modellekhez képest más formájú lökhárítók jellemzik. Teljesítményautó jellege ellenére a Countryman napfénytetővel, tetősínekkel és tágas belső térrel erősíti meg praktikusságát, amely a megnövelt karosszériahosszúságnak is kedvez.

Az új MINI Countryman a FAAR platformra épül, ugyanarra, amelyre a következő generációs BMW X1 is készül. Emiatt a két modell bizonyos motorokat is megoszthat, köztük a 306 lóerős, 332 Nm nyomatékú 2,0 literes turbómotor várhatóan az X1 M35i-ben is megtalálható lesz, amelyről az elmúlt hónapokban már kémfotók is készültek.

A sportosabb Countryman esetében azonban egy 1,5 literes, háromhengeres turbófeltöltős egységről is szó esett, amelyet egy elektromos egységgel hibridizáltak, így összesen 326 lóerőre és 88 km-es hatótávolságra lehet számítani nulla károsanyag-kibocsátás mellett.

A MINI azonban egy másik crossoverben is gondolkodik. A pletykák szerint a brit márka a 2013 és 2016 között forgalmazott háromajtós modell, a Paceman visszatérésére készül. Az új Paceman 2024-ben érkezhet klasszikusabb ötajtós kivitelben és 100-as elektromos hajtáslánccal.

