Amikor Ettore Bugatti nekilátott a Type 10 megalkotásának, a célja egyszerű volt: erősnek és könnyűnek kellett lennie, de ami a legfontosabb, jobbnak kellett lennie a versenytársaknál. A motorsport nagy szerepet játszott a legenda életében, és amikor a későbbi Type 13-as győzelmet aratott az alattomos La Turbie hegymászáson, a cég névadója nagyon boldog volt.

100 egy igazán különleges Chiron Pur Sporttal vágott neki a 3,9 mérföldes francia útvonalnak, amelyet gyönyörű ezüst és zöld kombinációban festettek le. A Pur Sport modellek a hagyományos Chironoknál extrémebbek, céljuk, hogy még tisztább vezetési élményt nyújtsanak.

„A híres La Turbie útvonalon 100 évvel ezelőtt aratott győzelmével a Bugatti bebizonyította, hogy járművei magas minőségükkel, kiváló anyagaikkal és kivitelezésükkel páratlan teljesítményt nyújtanak. Ezt a hagyományt a mai napig fenntartjuk, és a jövőbe is átvisszük“ – mondta Christophe Piochon, a Bugatti Automobiles elnöke.

Az első La Turbie már 1897-ben megrendezésre került, így ez egy történelmi esemény. Nemcsak az első feljegyzett autós hegyek közötti verseny volt, hanem az európai szezon első versenye is. Az 1904 és 1908 között, majd az I. világháború idején felfüggesztett nyolcadik kiadásra csak 1922-ben került sor.

Itt mutatkozott be a Type 13, bár nem ez volt az első találkozása a motorsporttal. A Nagy Háború előtt a Bugatti sportkocsija a Francia Nagydíjon második helyezést ért el. Azonban 1919-ben számtalan fejlesztéssel tért vissza, többek között egy 1,3 literes négyhengeres motorral, négyszelepes technológiával.

Ettore Bugatti azonban telhetetlen volt, és számára csak a legjobb volt elég. Így az 1920-as Type 13 egy nagyobb, 1,5 literes motort kapott. A pehelykönnyű, mintegy 1080 font tömeggel együtt 150 kilométer/órás végsebességet tudott elérni.

Egy évszázaddal előrébb, és bár Ettore Bugatti szelleme megmaradt a vállalat kínálatában, a dolgok nem is különbözhetnének jobban. A Chiron Pur Sport 1479 lóerővel büszkélkedhet a 8,0 literes, négy turbófeltöltős W16-os motor jóvoltából. Ennyi erővel nyugodtan feltételezhető, hogy megdöntötte a Type 13 rekordját.

Bár régóta piacon van a Chiron, még mindig lenyűgöző, arról nem is beszélve, hogy a Bugatti gazdag történelme bővel tartogat alapokat, amelyekből lehet meríteni. A vállalat 2019-ben azt mondta, hogy a hiperautó utódja 2025-re készül el, de nagyon is reális a lehetőség, hogy egy új Bugatti már korábban is eljut hozzánk.

Az újonnan alapított Rimac Bugatti vegyesvállalat rendkívül izgalmas dolgokat ígér, és amikor a márka bejelentette az új tervezési és mérnöki központot, csendben két jövőbeli modellt is belebegtetett. A Rimac elektromos hajtásláncok terén szerzett szakértelmével elképzelhető, hogy a Chiron még a halála előtt kap egy villamosított kistestvért?

