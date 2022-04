Április 4-től egészen 10-ig Seatbelt elnevezéssel ismét akcióhetet hirdetett az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata. Mint ahogy arra a kreszvaltozas.hu is felhívja a figyelmet, a biztonsági öv napjainkban is a legfontosabb passzív rendszer, a többi biztonsági rendszer hatékonysága pedig csak az öv használata esetén garantált.

Természetesen az EU összes tagállamában kötelező a használata, az első üléseken pedig az autósok 93%-a be is kapcsolja, azonban a hátsó soron utazók esetében ez a szám már csak 79%. Magyarországon az előbbi statisztika szerencsére megközelíti az EU átlagát, hátul azonban csupán az utasok 58%-uk csatolja be magát.

A biztonsági öv használatát hátul mellőző utasok, az elülső ülések hátuljára csapódhatnak baleset esetén, ami jelentősen növeli a tragikus végkifejlet kockázatát maguk-, és a bekötött első ülésen ülők számára is. Európában a legrosszabb arányt Olaszországban regisztrálták, itt a hátul ülők mindössze 11%-a kötötte be magát.

